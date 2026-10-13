Inte klart när bron öppnar

En bro för bilar i Strömsund

i Jämtland gick sönder

för två veckor sedan.

Det betyder att bron

och den viktiga

vägen E45 är stängd.

Folk måste köra en annan väg.

Nu måste bron lagas.

Det är inte klart

när den kan öppna igen.

Det kan ta flera månader.

Bron gick sönder

när en tung lastbil körde där.

Lastbilen står fortfarande kvar.

Men den ska flyttas bort.

Bron i Strömsund

är ganska gammal.

Den byggdes för 70 år sedan.

Nyligen har arbetare

jobbat med att göra bron bättre.

Arbetet tog flera år.

Det blev klart i somras.

Men delen som gick sönder

var inte en av sakerna

som arbetarna lagade då.

8 SIDOR/TT