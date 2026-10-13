Sverige

En bro som går över en sjö. En liten båt kör på sjön.

Bron i Strömsund. Foto: Sten Strömgren/TT

Inte klart när bron öppnar

En bro för bilar i Strömsund
i Jämtland gick sönder
för två veckor sedan.

Det betyder att bron
och den viktiga
vägen E45 är stängd.
Folk måste köra en annan väg.

Nu måste bron lagas.
Det är inte klart
när den kan öppna igen.
Det kan ta flera månader.

Bron gick sönder
när en tung lastbil körde där.
Lastbilen står fortfarande kvar.
Men den ska flyttas bort.

Bron i Strömsund
är ganska gammal.
Den byggdes för 70 år sedan.

Nyligen har arbetare
jobbat med att göra bron bättre.
Arbetet tog flera år.
Det blev klart i somras.

Men delen som gick sönder
var inte en av sakerna
som arbetarna lagade då.

8 SIDOR/TT

13 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. Milenka skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 10:19

    Synd! Hoppas att de reparerar den snart!!!😴😔

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  2. mia skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 14:15

    det får ta den tid det tar ,bara det blir bra.😍😘

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