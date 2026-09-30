Sverige

En stor lastbil står på en bro. Bron har höjt sig och fått en kant. Lastbilen står precis vid kanten.

På bilden går det att se hur bron i Strömsund har gått sönder. Den har höjt sig och fått en kant. Foto: Sten Strömgren/TT

Viktig bro är sönder

Bron i Strömsund
har gått sönder.
Det betyder att bron
och den viktiga vägen
E45 är stängd.
Folk måste köra en annan väg.

Bron gick sönder på natten
mellan tisdag och onsdag.
En mycket tung lastbil
körde över bron.
Det var troligen därför
som bron gick sönder.

Det säger räddningstjänsten
till tidningen Östersunds-Posten.

Det är inte klart
hur länge bron
ska vara stängd.

Ingen person har blivit skadad.
Poliserna undersöker det som hänt.

I flera år har arbetare jobbat med
att göra bron i Strömsund bättre.
Det arbetet blev klart i somras.
Strömsund ligger i Jämtland.

8 SIDOR

30 september 2026

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3 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    30 september, 2026 kl. 09:33

    Det ät tråkigt!😔

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  2. 67 skriver:
    30 september, 2026 kl. 09:51

    Så skönt att ingen skadats!😮
    Men blir lite rädd att åka över broar nu…….

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  3. . skriver:
    30 september, 2026 kl. 09:52

    sånt händer ,tur att det upptäcktes i tid .det kan inte hålla i evigheter..lycka till med reparation det tar nog tid innan den går att köra på igen.

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