Viktig bro är sönder

Bron i Strömsund

har gått sönder.

Det betyder att bron

och den viktiga vägen

E45 är stängd.

Folk måste köra en annan väg.

Bron gick sönder på natten

mellan tisdag och onsdag.

En mycket tung lastbil

körde över bron.

Det var troligen därför

som bron gick sönder.

Det säger räddningstjänsten

till tidningen Östersunds-Posten.

Det är inte klart

hur länge bron

ska vara stängd.

Ingen person har blivit skadad.

Poliserna undersöker det som hänt.

I flera år har arbetare jobbat med

att göra bron i Strömsund bättre.

Det arbetet blev klart i somras.

Strömsund ligger i Jämtland.

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