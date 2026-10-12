Sverige
Marie Trapp står med sitt diplom och sitt pris. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Marie Trapp får pris
Läraren Marie Trapp
i Nyköping får
Dyslexipriset i år.
Hon fick det i fredags
av prins Carl Philip.
Priset är 25 tusen kronor.
Marie Trapp
jobbar med att hjälpa
elever som har dyslexi
och andra problem med
att läsa och skriva.
Hon har länge arbetat
på ett särskilt sätt
för att hjälpa dem.
Sättet verkar fungera bra.
Lärare i andra delar
av Sverige har också
börjat jobba på det sättet.
Det är därför som
Marie Trapp får priset.
Dyslexi är en funktionsnedsättning
som gör det svårt att läsa,
skriva och stava.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
12 oktober 2026
GRATTIS! Men sådant pris ska vara minimum 50000 sek! En kvinna som offrar sig för barn och som gör sitt bästa förtjänar mer! Om jag hade rås så skickar jag henne lyxiga praliner också! Men fin att prins gav henne pris! En positiv nyhet åtminstone!!!🥰😍🥳❤💛💙