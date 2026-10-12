Marie Trapp får pris

Läraren Marie Trapp

i Nyköping får

Dyslexipriset i år.

Hon fick det i fredags

av prins Carl Philip.

Priset är 25 tusen kronor.

Marie Trapp

jobbar med att hjälpa

elever som har dyslexi

och andra problem med

att läsa och skriva.

Hon har länge arbetat

på ett särskilt sätt

för att hjälpa dem.

Sättet verkar fungera bra.

Lärare i andra delar

av Sverige har också

börjat jobba på det sättet.

Det är därför som

Marie Trapp får priset.

Dyslexi är en funktionsnedsättning

som gör det svårt att läsa,

skriva och stava.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR