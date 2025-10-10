Kultur
Pris för bokhundar
Forskaren Helene Ehriander
får andra att tycka om att läsa.
Hon har visat att personer
som har dyslexi eller svårt att läsa
har lättare att läsa
bredvid en hund, en bokhund.
Personen läser högt
för en särskild hund.
Hunden är snäll
och tränad att lyssna.
Då går läsningen lättare.
Det visar Helene Ehrianders
forskning.
Nu får hon pris för sitt arbete.
Den här veckan är det
dyslexins särskilda vecka.
Organisationen Dyslexiförbundet
delar då ut priset, Dyslexipriset.
Priset på 25 tusen kronor får
en person som har gjort bra saker
för personer med dyslexi.
Prins Carl Philip delade ut
priset till Helene Ehriander
på torsdagen.
Prins Carl Philip
har själv dyslexi.
Han jobbar i en egen stiftelse
som lär fler om dyslexi.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Dyslexi
- Dyslexi betyder att du har svårt
att stava och läsa.
- Nästan var tionde person i världen
har svårt att läsa och skriva.
Det säger Dyslexiföreningen.
- Dyslexi betyder inte
att du är mindre smart.
Snillet Albert Einstein
ska ha haft dyslexi.
10 oktober 2025
