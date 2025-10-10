Pris för bokhundar

Forskaren Helene Ehriander

får andra att tycka om att läsa.

Hon har visat att personer

som har dyslexi eller svårt att läsa

har lättare att läsa

bredvid en hund, en bokhund.

Personen läser högt

för en särskild hund.

Hunden är snäll

och tränad att lyssna.

Då går läsningen lättare.

Det visar Helene Ehrianders

forskning.

Nu får hon pris för sitt arbete.

Den här veckan är det

dyslexins särskilda vecka.

Organisationen Dyslexiförbundet

delar då ut priset, Dyslexipriset.

Priset på 25 tusen kronor får

en person som har gjort bra saker

för personer med dyslexi.

Prins Carl Philip delade ut

priset till Helene Ehriander

på torsdagen.

Prins Carl Philip

har själv dyslexi.

Han jobbar i en egen stiftelse

som lär fler om dyslexi.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR