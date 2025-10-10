Kultur

Ett porträtt.

Helene Ehriander får årets pris om dyslexi. Foto: Pressbild/Dyslexiförbundet

Pris för bokhundar

Forskaren Helene Ehriander
får andra att tycka om att läsa.

Hon har visat att personer
som har dyslexi eller svårt att läsa
har lättare att läsa
bredvid en hund, en bokhund.

Personen läser högt
för en särskild hund.
Hunden är snäll
och tränad att lyssna.
Då går läsningen lättare.
Det visar Helene Ehrianders
forskning.

Nu får hon pris för sitt arbete.

Den här veckan är det
dyslexins särskilda vecka.
Organisationen Dyslexiförbundet
delar då ut priset, Dyslexipriset.

Priset på 25 tusen kronor får
en person som har gjort bra saker
för personer med dyslexi.

Prins Carl Philip delade ut
priset till Helene Ehriander
på torsdagen.

Prins Carl Philip
har själv dyslexi.
Han jobbar i en egen stiftelse
som lär fler om dyslexi.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Dyslexi

  • Dyslexi betyder att du har svårt
    att stava och läsa.
  • Nästan var tionde person i världen
    har svårt att läsa och skriva.
    Det säger Dyslexiföreningen.
  • Dyslexi betyder inte
    att du är mindre smart.
    Snillet Albert Einstein
    ska ha haft dyslexi.

10 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 11:06

    FIN!!!🥰

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar