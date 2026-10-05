Sverige
Många elever har svårt att läsa. Foto: Viktoria Bank/TT
Prins Carl Philip pratar på ett möte om dyslexi. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Nu börjar vecka om dyslexi
I dag börjar en vecka om dyslexi.
Den heter Dyslexiveckan.
Veckan handlar om hur
det är att leva med dyslexi.
Dyslexi betyder att en person
har extra svårt att läsa och skriva.
Ungefär åtta av hundra personer
i Sverige har dyslexi.
Fyra föreningar ordnar
veckan tillsammans.
De har möten och samtal i hela landet.
De pratar om vilken hjälp
som finns att få i dag.
I dag kan barn med dyslexi
få bra hjälp av teknik i skolan.
Ett sätt är att lyssna
på texter i mobiler.
Men nu vill flera politiker
förbjuda mobiler i skolan.
Föreningarna är oroliga
att det då blir
svårare för de barn som
behöver tekniken.
På fredag delar prins Carl Philip
ut ett pris på slottet i Stockholm.
Han ger priset till en person
som har gjort något bra
för personer som har dyslexi.
8 SIDOR/TT
5 oktober 2026
det är väl mobilförbud