Nu börjar vecka om dyslexi

I dag börjar en vecka om dyslexi.

Den heter Dyslexiveckan.

Veckan handlar om hur

det är att leva med dyslexi.

Dyslexi betyder att en person

har extra svårt att läsa och skriva.

Ungefär åtta av hundra personer

i Sverige har dyslexi.

Fyra föreningar ordnar

veckan tillsammans.

De har möten och samtal i hela landet.

De pratar om vilken hjälp

som finns att få i dag.

I dag kan barn med dyslexi

få bra hjälp av teknik i skolan.

Ett sätt är att lyssna

på texter i mobiler.

Men nu vill flera politiker

förbjuda mobiler i skolan.

Föreningarna är oroliga

att det då blir

svårare för de barn som

behöver tekniken.

På fredag delar prins Carl Philip

ut ett pris på slottet i Stockholm.

Han ger priset till en person

som har gjort något bra

för personer som har dyslexi.

8 SIDOR/TT