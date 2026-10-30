Programmen fler borde studera
Fler elever borde studera
program på gymnasiet
som gör dem redo
för vissa jobb.
Det säger myndigheten Skolverket.
Det kan vara programmen
i el, fordon och industri.
Det kommer att finnas
mycket sådana jobb
i framtiden.
Nu vill Skolverket
att kommunerna
ordnar fler platser
på de programmen.
De kallas yrkesprogram.
Färre elever borde
studera programmen
i ekonomi, samhälle
och estetiska ämnen.
Kommunerna borde minska
platserna på de programmen.
Det säger Skolverket.
Men programmet i samhälle
kommer ändå att vara
ett av de största på gymnasiet.
Det säger Skolverkets expert
Anders Håkansson.
8 SIDOR/TT
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