Sverige
Ett par händer som håller i en skruvmejsel och mekar i motorn på en bil.
Du kan lära dig om bilar och motorer på ett yrkesprogram på gymnasiet. Foto: TT

Programmen fler borde studera

Fler elever borde studera
program på gymnasiet
som gör dem redo
för vissa jobb.
Det säger myndigheten Skolverket.

Det kan vara programmen
i el, fordon och industri.

Det kommer att finnas
mycket sådana jobb
i framtiden.

Nu vill Skolverket
att kommunerna
ordnar fler platser
på de programmen.
De kallas yrkesprogram.

Färre elever borde
studera programmen
i ekonomi, samhälle
och estetiska ämnen.
Kommunerna borde minska
platserna på de programmen.
Det säger Skolverket.

Men programmet i samhälle
kommer ändå att vara
ett av de största på gymnasiet.
Det säger Skolverkets expert
Anders Håkansson.

8 SIDOR/TT

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