Programmen fler borde studera

Fler elever borde studera

program på gymnasiet

som gör dem redo

för vissa jobb.

Det säger myndigheten Skolverket.

Det kan vara programmen

i el, fordon och industri.

Det kommer att finnas

mycket sådana jobb

i framtiden.

Nu vill Skolverket

att kommunerna

ordnar fler platser

på de programmen.

De kallas yrkesprogram.

Färre elever borde

studera programmen

i ekonomi, samhälle

och estetiska ämnen.

Kommunerna borde minska

platserna på de programmen.

Det säger Skolverket.

Men programmet i samhälle

kommer ändå att vara

ett av de största på gymnasiet.

Det säger Skolverkets expert

Anders Håkansson.

8 SIDOR/TT