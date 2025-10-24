Sverige

Två killar jobbar med en vinkelslip i en skola.

Det är populärt att lära sig ett jobb på gymnasiet. Bilden är gammal. Foto: Ingvar Karmhed/SvD/TT

Fler vill lära sig ett jobb

På gymnasiet finns program
som gör att du kan börja arbeta
direkt efter skolan.
De heter yrkesprogram.

I höst har fler elever
än tidigare valt
ett sådant program.
Det visar siffror
från myndigheten Skolverket.

Nästan 40 procent
av eleverna valde
ett yrkesprogram.
Det är den högsta
siffran sedan år 2011.

Mest populärt av
yrkesprogrammen
är el och energi.
Sedan kommer
fordon och transport.

Det är tredje året i rad
som fler väljer
ett yrkesprogram.

Det stora intresset
beror troligen på
att reglerna för
programmen är ändrade.

Nu ska de som går yrkesprogram
få fortsätta studera på högskola.
Det fick de inte tidigare.

8 SIDOR/TT

Så valde eleverna till gymnasiet

Här är de fem mest
populära programmen
på gymnasiet hösten år 2025.
Det är fortfarande de
teoretiska programmen
som flest väljer.
Men yrkesprogrammet el och energi
kommer på femte plats.

  1. Samhällsvetenskap
  2. Ekonomi
  3. Naturvetenskap
  4. Teknik
  5. El och energi

24 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. ... skriver:
    24 oktober, 2025 kl. 10:46

    Jättebra

    Svara
  2. hampus solberga skolan skriver:
    24 oktober, 2025 kl. 10:54

    jävlar vad bra😎😤🥳🥳

    Svara
