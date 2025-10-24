Fler vill lära sig ett jobb

På gymnasiet finns program

som gör att du kan börja arbeta

direkt efter skolan.

De heter yrkesprogram.

I höst har fler elever

än tidigare valt

ett sådant program.

Det visar siffror

från myndigheten Skolverket.

Nästan 40 procent

av eleverna valde

ett yrkesprogram.

Det är den högsta

siffran sedan år 2011.

Mest populärt av

yrkesprogrammen

är el och energi.

Sedan kommer

fordon och transport.

Det är tredje året i rad

som fler väljer

ett yrkesprogram.

Det stora intresset

beror troligen på

att reglerna för

programmen är ändrade.

Nu ska de som går yrkesprogram

få fortsätta studera på högskola.

Det fick de inte tidigare.

