Sverige

Hunden springer och har tungan utanför munnen.

Schäfern Sid är årets polishund. Foto: Måns Engelbrektsson/TT

Sid räddade polisens liv

Hunden Sid är en schäfer
som jobbar för poliserna
i Stockholm.

Mest jobbar han med polisen
Jesper Wretman.
De letar efter brottslingar och vapen.

I jakten efter en misstänkt
brottsling hamnade Jesper
och mannen i vattnet.

Mannen tryckte ner Jespers
huvud under vattnet.

Då attackerade hunden Sid
mannen som höll ner Jesper.
Sid hjälpte till så att
Jesper kunde få upp huvudet
över vattnet igen.
Det räddade troligen hans liv.

– Jag blev chockad
och glad över att Sid
blev årets polishund.
Jag känner mig mycket stolt.

Det säger polisen
Jesper Wretman om priset.

Det är Polismyndigheten
och Svenska Kennelklubben
som delar ut priset.

8 SIDOR/TT

26 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. Mia skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 09:49

    Den är så fin ,och duktig vove. Grattis till priset.

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  2. vi älskar våra djur skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 10:08

    hoppas att mannen sitter bakom galler nu!!!😡🤢😡🤢tur att hunden var med annars hade det gått illa till.grattis till denna kloka hund 🤗🤗😘😍den borde få hundgudis varje dag🐕🐕🐕🐕🐅🐅🐅🐅

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