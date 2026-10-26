Sid räddade polisens liv

Hunden Sid är en schäfer

som jobbar för poliserna

i Stockholm.

Mest jobbar han med polisen

Jesper Wretman.

De letar efter brottslingar och vapen.

I jakten efter en misstänkt

brottsling hamnade Jesper

och mannen i vattnet.

Mannen tryckte ner Jespers

huvud under vattnet.

Då attackerade hunden Sid

mannen som höll ner Jesper.

Sid hjälpte till så att

Jesper kunde få upp huvudet

över vattnet igen.

Det räddade troligen hans liv.

– Jag blev chockad

och glad över att Sid

blev årets polishund.

Jag känner mig mycket stolt.

Det säger polisen

Jesper Wretman om priset.

Det är Polismyndigheten

och Svenska Kennelklubben

som delar ut priset.

8 SIDOR/TT