Hunden Ivan får fint pris

Många hundar jobbar

med poliserna.

De hjälper till att lösa brott.

Varje år får en av

hundarna ett pris.

Årets polishund heter Ivan.

Han är tre år.

Han jobbar med

poliserna i Kalmar.

Ivan älskar att söka

efter droger, vapen

och pengar.

Och han är bra på det.

En gång hittade han

93 kilo droger.

En annan gång stoppade

Ivan ett planerat mord.

Han hittade vapen

och andra saker som

brottslingar skulle använda

för att döda någon.

Ivan är en tysk jaktterrier.

Det är en ovanlig

sorts hund hos poliserna.

Polisen Fredrik Lindqvist

jobbar med Ivan.

Han fick tjata på

cheferna innan Ivan

fick jobbet.

– Jag ville ha en hund

som tycker om att söka.

Ivan ger sig aldrig.

Det säger Fredrik Lindqvist.

8 SIDOR/TT