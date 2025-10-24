Sverige

    Hunden Ivan jobbar med polisen Fredrik Lindqvist. Foton: Daniel Persson/Svenska kennelklubben

    Hunden Ivan är en tysk jaktterrier.

Hunden Ivan får fint pris

Många hundar jobbar
med poliserna.
De hjälper till att lösa brott.

Varje år får en av
hundarna ett pris.
Årets polishund heter Ivan.

Han är tre år.
Han jobbar med
poliserna i Kalmar.

Ivan älskar att söka
efter droger, vapen
och pengar.
Och han är bra på det.
En gång hittade han
93 kilo droger.

En annan gång stoppade
Ivan ett planerat mord.
Han hittade vapen
och andra saker som
brottslingar skulle använda
för att döda någon.

Ivan är en tysk jaktterrier.
Det är en ovanlig
sorts hund hos poliserna.
Polisen Fredrik Lindqvist
jobbar med Ivan.
Han fick tjata på
cheferna innan Ivan
fick jobbet.

– Jag ville ha en hund
som tycker om att söka.
Ivan ger sig aldrig.

Det säger Fredrik Lindqvist.

24 oktober 2025

  1. V skriver:
    24 oktober, 2025 kl. 10:45

    Så söt och duktig vove jag älskar djur,dom är så kloka. Grattis.

    Svara
  2. MILENA skriver:
    24 oktober, 2025 kl. 10:55

    🥰😍

    Svara
  3. B-M Jonsson skriver:
    24 oktober, 2025 kl. 12:39

    Jag känner ett par som haft tysk jaktterrier i flera generationer, otroligt duktiga o trevliga hundar.

    Svara
