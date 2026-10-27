Svensk vann 215 miljoner

Eurojackpot

är ett av många spel

där du kan vinna pengar.

Nyligen fick en person

i Sverige alla rätt i spelet.

Personen vann

215 miljoner kronor.

Det berättar

företaget Svenska spel.

Det är de som ordnar spelet.

215 miljoner kronor

är väldigt mycket pengar.

Vinnaren kommer därför

få hjälp av experter

att ta hand om pengarna.

– En så stor vinst

ändrar helt en persons ekonomi.

Det säger Ludvig Hällström

på Svenska spel.

8 SIDOR/TT