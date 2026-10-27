Sverige

En hand sträcker sig efter en kupong i ett ställ för spelkuponger.

En person med olika spel. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Svensk vann 215 miljoner

Eurojackpot
är ett av många spel
där du kan vinna pengar.

Nyligen fick en person
i Sverige alla rätt i spelet.
Personen vann
215 miljoner kronor.

Det berättar
företaget Svenska spel.
Det är de som ordnar spelet.

215 miljoner kronor
är väldigt mycket pengar.
Vinnaren kommer därför
få hjälp av experter
att ta hand om pengarna.

– En så stor vinst
ändrar helt en persons ekonomi.

Det säger Ludvig Hällström
på Svenska spel.

8 SIDOR/TT

27 oktober 2026

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