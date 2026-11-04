Fler har problem med spel

Många fler ungdomar

har problem med

att de spelar spel för pengar

jämfört med för fyra år sedan.

I dag är det dubbelt så många.

Det visar siffror från

organisationen CAN.

Det är allvarligt.

Om du har problem

med spel när du är ung

är risken stor

att du har det också

när du är vuxen.

Problemen är vanligast bland pojkar.

Ungefär 14 procent av pojkarna

i gymnasiet har svårt

att kontrollera hur mycket

tid och pengar de lägger på

att spela om pengar.

– Det finns en risk att du

i tidig ålder får skulder

som är med dig hela livet.

Det säger Johan Svensson.

Han är expert på CAN.

I Sverige måste du vara

18 år för att få spela

om pengar.

Men det finns företag

som ändå låter unga spela

på sina sajter.

Det går också att spela

med föräldrars konton.

8 SIDOR/TT