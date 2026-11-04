Fler har problem med spel
Många fler ungdomar
har problem med
att de spelar spel för pengar
jämfört med för fyra år sedan.
I dag är det dubbelt så många.
Det visar siffror från
organisationen CAN.
Det är allvarligt.
Om du har problem
med spel när du är ung
är risken stor
att du har det också
när du är vuxen.
Problemen är vanligast bland pojkar.
Ungefär 14 procent av pojkarna
i gymnasiet har svårt
att kontrollera hur mycket
tid och pengar de lägger på
att spela om pengar.
– Det finns en risk att du
i tidig ålder får skulder
som är med dig hela livet.
Det säger Johan Svensson.
Han är expert på CAN.
I Sverige måste du vara
18 år för att få spela
om pengar.
Men det finns företag
som ändå låter unga spela
på sina sajter.
Det går också att spela
med föräldrars konton.
8 SIDOR/TT
vad är det för spel de spelar? är det online eller är det i t.ex. ett kasino?
Det är online.
Vänligen,
Anton, 8 Sidor
Helt jävla sjukt att det ens får existera. Är bara bluff och båg och folk blir skuldsatta för resten av livet. Först gör dom reklam på radio och tv och sen efter så påpekar dom att man får söka hjälp om man har ett spelberoende. Nä ta bort allt sånt så har vi ett problem mindre och tänka på…