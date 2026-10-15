Varning för falska sms

SOS Alarm varnar för

falska sms i mobilen.

Det står att meddelandet

kommer från SOS Alarm.

Men det är inte sant.

I meddelandet står

att en person har dött.

Det står namn

och personnummer.

I meddelandet står

att någon försökt komma hem

till personen och berätta.

Men att ingen var där.

– Om du får ett sådant sms

ska du anmäla till poliserna.

Det säger Anders Fredriksson

som jobbar på SOS Alarm.

SOS Alarm vet inte

hur många personer

som fått falska sms.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR