Sverige
SOS Alarm varnar för falska meddelanden till mobiler om att någon dött. Foto: Christine Olsson/TT
Varning för falska sms
SOS Alarm varnar för
falska sms i mobilen.
Det står att meddelandet
kommer från SOS Alarm.
Men det är inte sant.
I meddelandet står
att en person har dött.
Det står namn
och personnummer.
I meddelandet står
att någon försökt komma hem
till personen och berätta.
Men att ingen var där.
– Om du får ett sådant sms
ska du anmäla till poliserna.
Det säger Anders Fredriksson
som jobbar på SOS Alarm.
SOS Alarm vet inte
hur många personer
som fått falska sms.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
- Företaget SOS Alarm
jobbar med larm i hela Sverige.
De sköter nödnumret 112.
De ser till att rätt hjälp
skickas av till exempel
polisen och sjukvården.
15 oktober 2026
Varför gör man sånt här ?? Det är helt sjukt.och varifrån har dom personnumret
Landet har blivit ett skit man är inte säkert längre polisen gör inget att bara fika och snacka skit många har blivit lurade på sina sparade pengar men inget gjort
gnäll INTE på polisen!!!dom gör sitt jobb. dom har tagit många brottslingar hittills. och fika måste de också göra !!!!skäms att gnälla så .
Synd, ska hålla mig på vakt.
Tack.