Sverige

En kvinna tittar i sin mobil och tar sig för pannan.

SOS Alarm varnar för falska meddelanden till mobiler om att någon dött. Foto: Christine Olsson/TT

Varning för falska sms

SOS Alarm varnar för
falska sms i mobilen.
Det står att meddelandet
kommer från SOS Alarm.
Men det är inte sant.

I meddelandet står
att en person har dött.
Det står namn
och personnummer.

I meddelandet står
att någon försökt komma hem
till personen och berätta.
Men att ingen var där.

– Om du får ett sådant sms
ska du anmäla till poliserna.

Det säger Anders Fredriksson
som jobbar på SOS Alarm.

SOS Alarm vet inte
hur många personer
som fått falska sms.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

SOS Alarm
  • Företaget SOS Alarm
    jobbar med larm i hela Sverige.
    De sköter nödnumret 112.
    De ser till att rätt hjälp
    skickas av till exempel
    polisen och sjukvården.

15 oktober 2026

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4 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 09:56

    Varför gör man sånt här ?? Det är helt sjukt.och varifrån har dom personnumret

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  2. Skit förband skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 12:12

    Landet har blivit ett skit man är inte säkert längre polisen gör inget att bara fika och snacka skit många har blivit lurade på sina sparade pengar men inget gjort

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  3. Kurt skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 12:39

    gnäll INTE på polisen!!!dom gör sitt jobb. dom har tagit många brottslingar hittills. och fika måste de också göra !!!!skäms att gnälla så .

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  4. 😿 skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 12:45

    Synd, ska hålla mig på vakt.

    Tack.

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