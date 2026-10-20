Varning för halka

Poliserna varnar för

att det är halt på vägarna

på flera ställen i Sverige.

Till exempel i

• Hälsingland

• Gästrikland

• Uppland

• Västmanland

Ibland syns det inte

att vägen är hal.

Vägen ser ut som vanligt.

Det kallas svarthalka.

I måndags var det

fem personer som dog

i olyckor i trafiken

i Sverige.

Olyckorna hände i

• Dalsland

• Bohuslän

• Halland

• Skåne

Det är inte klart

om det var hala vägar

som gjorde att olyckorna hände.

8 SIDOR/TT