Sverige
Det kan vara halt även fast det inte syns. Foto: Johan Nilsson/TT
Varning för halka
Poliserna varnar för
att det är halt på vägarna
på flera ställen i Sverige.
Till exempel i
• Hälsingland
• Gästrikland
• Uppland
• Västmanland
Ibland syns det inte
att vägen är hal.
Vägen ser ut som vanligt.
Det kallas svarthalka.
I måndags var det
fem personer som dog
i olyckor i trafiken
i Sverige.
Olyckorna hände i
• Dalsland
• Bohuslän
• Halland
• Skåne
Det är inte klart
om det var hala vägar
som gjorde att olyckorna hände.
8 SIDOR/TT
20 oktober 2026
Hahaha Idag halkade jag.