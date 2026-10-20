Sverige

En bil kör på en väg i en skog i Skåne.

Det kan vara halt även fast det inte syns. Foto: Johan Nilsson/TT

Varning för halka

Poliserna varnar för
att det är halt på vägarna
på flera ställen i Sverige.

Till exempel i

• Hälsingland
• Gästrikland
• Uppland
• Västmanland

Ibland syns det inte
att vägen är hal.
Vägen ser ut som vanligt.
Det kallas svarthalka.

I måndags var det
fem personer som dog
i olyckor i trafiken
i Sverige.

Olyckorna hände i

• Dalsland
• Bohuslän
• Halland
• Skåne

Det är inte klart
om det var hala vägar
som gjorde att olyckorna hände.

8 SIDOR/TT

20 oktober 2026

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1 kommentar
  1. Vida skriver:
    20 oktober, 2026 kl. 10:07

    Hahaha Idag halkade jag.

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