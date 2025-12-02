Många skadade sig i halkan

Snö och is har gjort det halt

på flera ställen

i norra delarna av Sverige.

Många människor har halkat.

De har kommit till akuten

med skador på händer och fötter.

Risken att halka ökar

om du stressar och går fort.

Därför är det viktigt

att vara lugn

och inte ta genvägar.

Det gäller även om du har

dubbar under skon, broddar.

Det säger Oscar Gustafsson.

Han är chef i Region Norrbotten

och expert på skador

på skelett och leder.

Tidigt på måndagen hade

ungefär 30 patienter i Norrbotten

fått hjälp för sådana skador.

Akuten i Skellefteå

i Västerbotten hade

också många patienter

som hade skadat sig

när de halkat.

8 SIDOR/TT