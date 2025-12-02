Sverige

En person går på över isen. Personen håller i en krycka och en påse.

Många halkade och skadade sig i måndags. Bilden är från förra året. Foto: Janerik Henriksson/TT

Många skadade sig i halkan

Snö och is har gjort det halt
på flera ställen
i norra delarna av Sverige.

Många människor har halkat.
De har kommit till akuten
med skador på händer och fötter.

Risken att halka ökar
om du stressar och går fort.
Därför är det viktigt
att vara lugn
och inte ta genvägar.
Det gäller även om du har
dubbar under skon, broddar.

Det säger Oscar Gustafsson.
Han är chef i Region Norrbotten
och expert på skador
på skelett och leder.

Tidigt på måndagen hade
ungefär 30 patienter i Norrbotten
fått hjälp för sådana skador.

Akuten i Skellefteå
i Västerbotten hade
också många patienter
som hade skadat sig
när de halkat.

8 SIDOR/TT

2 december 2025

1 kommentar
1 kommentar
  1. Karin Lindson skriver:
    2 december, 2025 kl. 11:35

    Helt oaxeltabelt ni får komma med grusskiten och fixa det här 🥰🥰🥰😭💔💔💔💔

