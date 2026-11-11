16-åring dömd för mord

En 16-årig pojke

blir straffad för mordet

på en 19-årig man.

Mordet hände i somras i Uppsala.

16-åringen får fängelse

i fyra år och sex månader.

Sedan måste han lämna Sverige.

Han blir utvisad.

Det säger domstolen tingsrätten.

Pojken hade fått livstids fängelse

om han hade varit vuxen.

Det säger domstolen.

Pojken bodde i Västerås.

Domstolen säger att pojken

fick ett jobb av ett gäng med brottslingar.

Jobbet var att döda en man i Uppsala.

Pojken var i Uppsala i flera dagar

och letade efter mannen.

Men han hittade inte honom.

Därför sköt han 19-åringen i stället.

Mordet hände i området

Kvarngärdet i Uppsala den 5 juli.

En man som är 33 år

blir straffad med fängelse i fem år.

Han ordnade vapnet till 16-åringen.

8 SIDOR/TT