16-åring dömd för mord
En 16-årig pojke
blir straffad för mordet
på en 19-årig man.
Mordet hände i somras i Uppsala.
16-åringen får fängelse
i fyra år och sex månader.
Sedan måste han lämna Sverige.
Han blir utvisad.
Det säger domstolen tingsrätten.
Pojken hade fått livstids fängelse
om han hade varit vuxen.
Det säger domstolen.
Pojken bodde i Västerås.
Domstolen säger att pojken
fick ett jobb av ett gäng med brottslingar.
Jobbet var att döda en man i Uppsala.
Pojken var i Uppsala i flera dagar
och letade efter mannen.
Men han hittade inte honom.
Därför sköt han 19-åringen i stället.
Mordet hände i området
Kvarngärdet i Uppsala den 5 juli.
En man som är 33 år
blir straffad med fängelse i fem år.
Han ordnade vapnet till 16-åringen.
8 SIDOR/TT
Mycket lågt straff tycker jag. Är inte ett människoliv värd mer???
nae det borde vara 8 år men inte utvisad
håller med
Håller med Mla
W
håller med
är du helt!? HAN MÖRDADE >:)
okej tuff
borde vara längre tid i fängelset!!!!
borde vara mera text
borde dom inte leta efter gänget så att inte fler blir straffade
😂🤣 🤬🤬🖕🖕🖕
Han förskönar att bli avisad i Sverige. Vi i Sverige vill inte ha såna 16 åringar i Sverige.
Hej 8 sidor! Vet ni om 16-åringen ville göra det? Han ville väl inte det
Och Vänstern vill släppa in ännu flera. Tror ni fullt allvar att sådana vildar kommer att bli som oss kristna? Historien visar gång på gång att det inte går att blanda kulturer.
Man påstår inte man flytt från krig, tortyr eller liknande och blir kriminell.
Det är inte så man tackar Sverige.
Rena håret mot offret, nära och kära. 4 år och 6 månader för att ha släckt livet redan vid 19 års ålder. Sådana ska aldrig gå lösa igen. Finns inga förmildrande skäl straffas oavsett ålder. Sen ska hederligt folk bekosta mat och husrum för dessa mördare. Usch.