Sverige

Poliser undersöker en gata som är avspärrad.

Poliser i Uppsala undersöker platsen för mordet. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Pojke misstänkt för mord

I söndags kväll var det
en skjutning i Uppsala.
En ung man som var 19 år
blev skjuten till döds.

Nu är en pojke
misstänkt för mordet.
Pojken är under 18 år.

Poliserna har tagit fast pojken.
De vill att han ska vara
inlåst medan de undersöker mordet.

Poliserna har också
tagit fast en annan person.
Den personen är misstänkt
för att ha hjälpt pojken.

8 SIDOR/TT

9 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Arash skriver:
    9 juli, 2026 kl. 09:45

    Jättebra att han åkte fast ,vi vill inte ha såna på vara gator.på med randiga kläder och in i fängelse. Där passar han bäst.

    Svara
  2. ... skriver:
    9 juli, 2026 kl. 11:30

    lås in och släpp aldrig nånsin ut.🤢🤮😡🤢

    Svara
  3. Till arash och … skriver:
    9 juli, 2026 kl. 14:53

    Det är dåligt att göra så men vi vet ju inte om det var han.

    Svara
  4. spike skriver:
    9 juli, 2026 kl. 18:22

    om han var under 18 så förtjänar han inte fängelse hjälp honom med att sluta istället

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar