Pojke misstänkt för mord

I söndags kväll var det

en skjutning i Uppsala.

En ung man som var 19 år

blev skjuten till döds.

Nu är en pojke

misstänkt för mordet.

Pojken är under 18 år.

Poliserna har tagit fast pojken.

De vill att han ska vara

inlåst medan de undersöker mordet.

Poliserna har också

tagit fast en annan person.

Den personen är misstänkt

för att ha hjälpt pojken.

8 SIDOR/TT