Sverige
Poliser i Uppsala undersöker platsen för mordet. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Pojke misstänkt för mord
I söndags kväll var det
en skjutning i Uppsala.
En ung man som var 19 år
blev skjuten till döds.
Nu är en pojke
misstänkt för mordet.
Pojken är under 18 år.
Poliserna har tagit fast pojken.
De vill att han ska vara
inlåst medan de undersöker mordet.
Poliserna har också
tagit fast en annan person.
Den personen är misstänkt
för att ha hjälpt pojken.
8 SIDOR/TT
9 juli 2026
Jättebra att han åkte fast ,vi vill inte ha såna på vara gator.på med randiga kläder och in i fängelse. Där passar han bäst.
lås in och släpp aldrig nånsin ut.🤢🤮😡🤢
Det är dåligt att göra så men vi vet ju inte om det var han.
om han var under 18 så förtjänar han inte fängelse hjälp honom med att sluta istället