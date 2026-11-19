Blåsippan behöver inte

samma skydd som tidigare.

Det har regeringen bestämt.

Tidigare var nästan 300 arter

fridlysta i Sverige.

Nu ska 230 arter vara fridlysta.

Blommorna blåsippa

och gullviva är inte

längre fridlysta.

Det beror på att de

finns på många platser

och klarar sig bra.

Ändringen gäller från

den 1 november i år.

Så i vår får du plocka blommorna

på fler platser än tidigare.

Reglerna i allemansrätten

gör att vi får plocka

blommor i naturen.

Men i särskilda skyddade områden

kan det ändå vara stopp för att plocka.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR