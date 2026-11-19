Blåsippan inte längre fridlyst
Blåsippan behöver inte
samma skydd som tidigare.
Det har regeringen bestämt.
Tidigare var nästan 300 arter
fridlysta i Sverige.
Nu ska 230 arter vara fridlysta.
Blommorna blåsippa
och gullviva är inte
längre fridlysta.
Det beror på att de
finns på många platser
och klarar sig bra.
Ändringen gäller från
den 1 november i år.
Så i vår får du plocka blommorna
på fler platser än tidigare.
Reglerna i allemansrätten
gör att vi får plocka
blommor i naturen.
Men i särskilda skyddade områden
kan det ändå vara stopp för att plocka.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
idk
wTF
arre
barre
Blåsippan hette Anenone hepatit tidigare.Nu heter den Hepatica Nobilis.Släckt o Artnamn har ändrats.