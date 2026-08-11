Sverige
Poliserna varnar för tjuvar som lurar med blommor. Foto: Anders Wiklund/TT
Tjuvar luras med blommor
Poliserna varnar för att tjuvar
ringer på hos folk
och luras med blommor.
Tjuvarna säger att de kommit
för att lämna blommor.
De säger att personen
behöver betala för blomman.
När personen ska betala
med sitt bankkort
tar tjuvarna kortet.
Tjuvarna kommer ofta
till gamla människor.
De har varit
på flera olika ställen
i Sverige.
– Öppna inte dörren
om du inte känner personen
som kommer.
Det säger polisen Alexandra Lindgren
till P4 Sörmland.
8 SIDOR
11 augusti 2026
Jag är äldre person ,så jag är på vakt !!öppnar inte äns när Jehovas ringer på.man kan inte lita på någon idag.
Jag ser fram emot att träffa dem 😈💐
Tar tjuvarna bankkorten och flyr, eller hur menar ni?
Tilde ja det gör dom.
Jag väntar på dom mig lurar dom inte jag är pensionär men jag är inte dum🤣🤣😅
OMG! OMG!😴😴😴
Den borde ha ett lösenord. Kan de inte låsa kortet så de inte kan köpa av kortet?
Om du inte har beställt eller tackat ja till blommorna är du inte skyldig att betala för dem. Den som kräver betalt har bevisbördan och måste kunna visa att ett giltigt avtal har ingåtts. Men dom är välkomna att försöka luras. Samt att de kan springa fort😎
mats ja haha hoppas dom kan springa fort.jag är så innerligt trött på alla kriminella i vårt land. 😡🤢
Vadå tjuvarna kan inte ringa på dörren Okej telefon då fattar jag då svarar inte jag har så många ringer på dörren oftast men många lägenheter de har bricka då kan inte tjuvarna komma in och ringer på dörren så Nej jag tror att tjuvarna kan inte ringa på dörren om är hus då är helt annan sak i lägenheten Då har då har bricka🙄