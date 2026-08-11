Tjuvar luras med blommor

Poliserna varnar för att tjuvar

ringer på hos folk

och luras med blommor.

Tjuvarna säger att de kommit

för att lämna blommor.

De säger att personen

behöver betala för blomman.

När personen ska betala

med sitt bankkort

tar tjuvarna kortet.

Tjuvarna kommer ofta

till gamla människor.

De har varit

på flera olika ställen

i Sverige.

– Öppna inte dörren

om du inte känner personen

som kommer.

Det säger polisen Alexandra Lindgren

till P4 Sörmland.

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