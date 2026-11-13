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Dag med fotboll på schemat
Att röra sig är bra för hälsan.
Men vissa grupper i samhället
rör sig mindre än andra.
Det gäller bland annat
människor med funktionsnedsättningar.
Därför samlade företaget Nytida
sina dagliga verksamheter i Stockholm
till en dag med fotboll.
När 8 Sidor träffar Nytida
har Dimman Svärd-Tzanidakis
tränat hårt hela förmiddagen.
– Jag har lärt mig att slå straffar,
säger han.
Han lägger upp bollen
på straffpunkten
och tar några steg bakåt.
Sedan springer han fram
och sparkar bollen.
Den flyger förbi målvakten.
Nätet rasslar till.
Dimman ser nöjd ut.
Träningen har gett resultat.
Att träffa personer
från andra verksamheter
gör dagen roligare.
Chansen att folk
med funktionsnedsättningar rör sig
ökar om platsen är trygg.
Och om det finns tydliga regler.
– Det här var riktigt roligt,
säger Kim Uvemyr
som precis som Dimman
har daglig verksamhet i Skärholmen.
Dagen avslutas med match.
Laget utan västar vinner
med 11–4. Men alla jublar.
– Det här vill vi ha mer av, säger de.
Oscar Fröderberg jobbar
på Nytida i Skärholmen.
Han ger ett löfte.
– Det här var bara början.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
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