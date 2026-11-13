Dag med fotboll på schemat

Att röra sig är bra för hälsan.

Men vissa grupper i samhället

rör sig mindre än andra.

Det gäller bland annat

människor med funktionsnedsättningar.

Därför samlade företaget Nytida

sina dagliga verksamheter i Stockholm

till en dag med fotboll.

När 8 Sidor träffar Nytida

har Dimman Svärd-Tzanidakis

tränat hårt hela förmiddagen.

– Jag har lärt mig att slå straffar,

säger han.

Han lägger upp bollen

på straffpunkten

och tar några steg bakåt.

Sedan springer han fram

och sparkar bollen.

Den flyger förbi målvakten.

Nätet rasslar till.

Dimman ser nöjd ut.

Träningen har gett resultat.

Att träffa personer

från andra verksamheter

gör dagen roligare.

Chansen att folk

med funktionsnedsättningar rör sig

ökar om platsen är trygg.

Och om det finns tydliga regler.

– Det här var riktigt roligt,

säger Kim Uvemyr

som precis som Dimman

har daglig verksamhet i Skärholmen.

Dagen avslutas med match.

Laget utan västar vinner

med 11–4. Men alla jublar.

– Det här vill vi ha mer av, säger de.

Oscar Fröderberg jobbar

på Nytida i Skärholmen.

Han ger ett löfte.

– Det här var bara början.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR