FUB i Umeå protesterar
Umeå kommun ska bygga
en stor daglig verksamhet.
Det ska bli ett hus
med fem våningar.
Där ska det finnas plats
för 150 personer.
Personer med funktionsnedsättningar
är med i daglig verksamhet.
Det är som ett jobb.
I dag finns det flera
små dagliga verksamheter
på olika platser i Umeå.
Organisationen FUB i Umeå
protesterar mot det stora huset.
FUB arbetar för ett rättvist
och bra liv för personer
med intellektuell funktionsnedsättning, IF.
FUB tycker att det blir
som det var förr i tiden.
Då samlades många personer med IF
på samma plats.
Det fanns särskilda hem,
institutioner.
Personer med IF
var inte med i samhället.
Kommunen håller inte med.
De tycker inte
att huset blir en institution.
FUB tycker det är dåligt
att ingen har frågat dem
om bygget.
De vill att kommunen ändrar sig.
Det säger FUB
till nyhetsprogrammet Klartext.
Kommunen vill också bygga
nya hus med gruppbostäder.
Planen är att många personer
med funktionsnedsättningar
ska bo på samma ställe.
FUB protesterar mot det också.
De varnar för att det blir
som det var förr i tiden.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Jag håller med
Sverige går tillbaka i tiden med en massa.
Det är inte bra.
FUB kanske missförstå det hela! UF🙂
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