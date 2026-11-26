Umeå kommun ska bygga

en stor daglig verksamhet.

Det ska bli ett hus

med fem våningar.

Där ska det finnas plats

för 150 personer.

Personer med funktionsnedsättningar

är med i daglig verksamhet.

Det är som ett jobb.

I dag finns det flera

små dagliga verksamheter

på olika platser i Umeå.

Organisationen FUB i Umeå

protesterar mot det stora huset.

FUB arbetar för ett rättvist

och bra liv för personer

med intellektuell funktionsnedsättning, IF.

FUB tycker att det blir

som det var förr i tiden.

Då samlades många personer med IF

på samma plats.

Det fanns särskilda hem,

institutioner.

Personer med IF

var inte med i samhället.

Kommunen håller inte med.

De tycker inte

att huset blir en institution.

FUB tycker det är dåligt

att ingen har frågat dem

om bygget.

De vill att kommunen ändrar sig.

Det säger FUB

till nyhetsprogrammet Klartext.

Kommunen vill också bygga

nya hus med gruppbostäder.

Planen är att många personer

med funktionsnedsättningar

ska bo på samma ställe.

FUB protesterar mot det också.

De varnar för att det blir

som det var förr i tiden.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR