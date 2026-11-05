Dalahästen får skydd av EU

En dalahäst måste

komma från området Dalarna.

Det har Europeiska Unionen,

EU, bestämt.

Dalahästen är en liten

häst i trä som är

vackert målad.

Den har funnits länge

i området Dalarna.

Många turister köper

dalahästar.

Flera företag i Dalarna

gör hästarna.

Men en del hästar kommer

från andra platser.

Det säger EU nu nej till.

Dalahästen får bara

göras i Dalarna.

Annars får den inte

kallas för en dalahäst.

Hästen måste också

vara gjord i trä.

Och den ska vara målad

på ett speciellt sätt.

Det säger EUs regler.

Reglerna gäller i hela EU

och även för dalahästar

som säljs på internet.

Henrik Ljungberg

är chef för företaget

Nils Olsson dalahästar

i Nusnäs i Dalarna.

Han är glad över EUs skydd.

– Det är viktigt för oss.

Många hästar som säljs

är gjorda i andra länder.

Vi är stolta över dalahästen.

Vi vill att den

ska vara en svensk sak.

Det säger Henrik Ljungberg

till SVT.

8 SIDOR/TT