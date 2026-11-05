Dalahästen får skydd av EU
En dalahäst måste
komma från området Dalarna.
Det har Europeiska Unionen,
EU, bestämt.
Dalahästen är en liten
häst i trä som är
vackert målad.
Den har funnits länge
i området Dalarna.
Många turister köper
dalahästar.
Flera företag i Dalarna
gör hästarna.
Men en del hästar kommer
från andra platser.
Det säger EU nu nej till.
Dalahästen får bara
göras i Dalarna.
Annars får den inte
kallas för en dalahäst.
Hästen måste också
vara gjord i trä.
Och den ska vara målad
på ett speciellt sätt.
Det säger EUs regler.
Reglerna gäller i hela EU
och även för dalahästar
som säljs på internet.
Henrik Ljungberg
är chef för företaget
Nils Olsson dalahästar
i Nusnäs i Dalarna.
Han är glad över EUs skydd.
– Det är viktigt för oss.
Många hästar som säljs
är gjorda i andra länder.
Vi är stolta över dalahästen.
Vi vill att den
ska vara en svensk sak.
Det säger Henrik Ljungberg
till SVT.
8 SIDOR/TT
Hej 8 sidan jag hittade något fel på den nya sajten man kan lika hur mycket som hels det borde vara som andra social medier där man bara kan lirka en gång per video eller isf per nyhet
Hej!
Tack för din kommentar.
Vi jobbar med att ordna det.
Hälsningar,
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VARFÖR måste de komma från Dalarna och EUrepetska grejsemojs länder??????????????????????????????????????????????????????????????????
Jag har några stycken gamla dala hästar och en spargris .dom gjorde grisar också med fina kurbits målningarna.