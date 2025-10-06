Duplantis blev firad

I staden Avesta i Dalarna

finns världens största dalahäst.

Vid sidan om hästen står

en ställning för stavhopp.

Den visar hur högt

rekordet i stavhopp är.

Det är för att fira

stavhopparen Armand Duplantis.

Nyligen var det dags

att höja ribban till

6 meter och 30 centimeter.

Det är så högt Duplantis

hoppade när han

vann guld i VM i Japan.

Det är också nytt

rekord i världen.

Armand Duplantis var

själv i Avesta och

ändrade på ribban.

Han fick åka upp

med en liten hiss.

Det var läskigt, tyckte han.

– Jag är faktiskt

lite rädd för höjder

när det inte finns

en matta under.

Det sa Duplantis.

6,30 meter är hans

fjortonde rekord i stav.

Men det är långt kvar

innan han hoppar över

dalahästen i Avesta.

Den är 13 meter hög.

