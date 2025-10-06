Sport

    Armand Duplantis blev firad i Avesta för sitt nya rekord i stavhopp. Foton: Fredrik Sandberg/TT

    Armand Duplantis jobbar med att höja ribban vid den stora dalahästen i Avesta.

    Armand Duplantis visar den nya skylten vid dalahästen i Avesta.

Duplantis blev firad

I staden Avesta i Dalarna
finns världens största dalahäst.
Vid sidan om hästen står
en ställning för stavhopp.

Den visar hur högt
rekordet i stavhopp är.
Det är för att fira
stavhopparen Armand Duplantis.

Nyligen var det dags
att höja ribban till
6 meter och 30 centimeter.
Det är så högt Duplantis
hoppade när han
vann guld i VM i Japan.

Det är också nytt
rekord i världen.

Armand Duplantis var
själv i Avesta och
ändrade på ribban.
Han fick åka upp
med en liten hiss.
Det var läskigt, tyckte han.

– Jag är faktiskt
lite rädd för höjder
när det inte finns
en matta under.

Det sa Duplantis.

6,30 meter är hans
fjortonde rekord i stav.
Men det är långt kvar
innan han hoppar över
dalahästen i Avesta.
Den är 13 meter hög.

8 SIDOR/TT

6 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. sdfghjk skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 13:39

    omg så kul😀😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮

    Svara
