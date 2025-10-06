Sport
Armand Duplantis blev firad i Avesta för sitt nya rekord i stavhopp. Foton: Fredrik Sandberg/TT
Armand Duplantis jobbar med att höja ribban vid den stora dalahästen i Avesta.
Armand Duplantis visar den nya skylten vid dalahästen i Avesta.
Duplantis blev firad
I staden Avesta i Dalarna
finns världens största dalahäst.
Vid sidan om hästen står
en ställning för stavhopp.
Den visar hur högt
rekordet i stavhopp är.
Det är för att fira
stavhopparen Armand Duplantis.
Nyligen var det dags
att höja ribban till
6 meter och 30 centimeter.
Det är så högt Duplantis
hoppade när han
vann guld i VM i Japan.
Det är också nytt
rekord i världen.
Armand Duplantis var
själv i Avesta och
ändrade på ribban.
Han fick åka upp
med en liten hiss.
Det var läskigt, tyckte han.
– Jag är faktiskt
lite rädd för höjder
när det inte finns
en matta under.
Det sa Duplantis.
6,30 meter är hans
fjortonde rekord i stav.
Men det är långt kvar
innan han hoppar över
dalahästen i Avesta.
Den är 13 meter hög.
