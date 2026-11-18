Bildgalleri
De firade populärt spel
Nyligen firade många
det populära spelet
Pokémon Go.
Spelet fyllde tio år.
Massor av människor
träffades på Kulturhuset
mitt i Stockholm.
Alla var där för att de
gillar Pokémon Go.
Spelet kom år 2016.
Det blev en succé.
Du spelar i din mobil.
Spelet är speciellt
eftersom du måste
vara utomhus
för att spela det.
Det handlar om att du
ska gå runt med din mobil.
Du ska leta efter platser
där det finns figurer
du kan fånga.
Men figurerna
finns inte
i verkligheten.
De syns bara i mobilen.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Jag har inte spelat på tusen år 😞
Jag Spela Pokemon Go 🐦🔥🦖🦕🐋🐝🐜 varje dag 🤜👑🦸♂️