Nyligen firade många

det populära spelet

Pokémon Go.

Spelet fyllde tio år.

Massor av människor

träffades på Kulturhuset

mitt i Stockholm.

Alla var där för att de

gillar Pokémon Go.

Spelet kom år 2016.

Det blev en succé.

Du spelar i din mobil.

Spelet är speciellt

eftersom du måste

vara utomhus

för att spela det.

Det handlar om att du

ska gå runt med din mobil.

Du ska leta efter platser

där det finns figurer

du kan fånga.

Men figurerna

finns inte

i verkligheten.

De syns bara i mobilen.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

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