Kultur
Kevin Chan med Sveriges dyraste Pokémonkort. Foto: Ching Tang/TT
Kortet Alakazam Gold Star kostade en miljon. Foto: Ching Tang/TT
En miljon för Pokémon
Många samlar på kort
till spelet Pokémon.
Korten kan kosta mycket.
Nu har ett kort i Sverige
sålts för en miljon kronor.
Det är rekord.
Inget kort med Pokémon
har sålts så dyrt
i Sverige tidigare.
Kortet heter
Alakazam Gold Star
och är från år 2006.
Kortet såldes på en mässa
på Fryshuset i Stockholm i helgen.
Flera tusen människor
träffades där för att köpa
och sälja kort.
Kevin Chan köpte
det dyra kortet.
Men han ska inte ha kortet själv.
Han har redan sålt det
till någon annan.
– Jag ska skicka det
till en köpare i England.
Jag har sålt det för
1,2 miljoner kronor,
säger han.
Spelet Pokémon är från Japan.
Det kom i mitten
av 1990-talet.
Det var från början ett spel
till företaget Nintendos
maskin Gameboy.
I dag spelar många Pokémon
i sina mobiler.
Det handlar om att fånga
och samla på små figurer
som har olika namn.
8 SIDOR/TT
29 september 2026