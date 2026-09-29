En miljon för Pokémon

Många samlar på kort

till spelet Pokémon.

Korten kan kosta mycket.

Nu har ett kort i Sverige

sålts för en miljon kronor.

Det är rekord.

Inget kort med Pokémon

har sålts så dyrt

i Sverige tidigare.

Kortet heter

Alakazam Gold Star

och är från år 2006.

Kortet såldes på en mässa

på Fryshuset i Stockholm i helgen.

Flera tusen människor

träffades där för att köpa

och sälja kort.

Kevin Chan köpte

det dyra kortet.

Men han ska inte ha kortet själv.

Han har redan sålt det

till någon annan.

– Jag ska skicka det

till en köpare i England.

Jag har sålt det för

1,2 miljoner kronor,

säger han.

Spelet Pokémon är från Japan.

Det kom i mitten

av 1990-talet.

Det var från början ett spel

till företaget Nintendos

maskin Gameboy.

I dag spelar många Pokémon

i sina mobiler.

Det handlar om att fånga

och samla på små figurer

som har olika namn.

8 SIDOR/TT