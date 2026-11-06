Mobbning ökar i skolorna
Mobbningen ökar i skolorna.
Elever med autism och adhd
blir ofta mobbade.
Tjejer är mer mobbade än killar.
Det visar en undersökning
som organisationen Friends har gjort.
Ungefär tusen elever
i klasserna fyra till nio
har svarat på frågor.
– En kille i min klass
har kallat mig fula ord.
Han är elak mot mig
typ varje dag.
Det säger ett barn
i undersökningen.
Fler elever svarar
att de blivit mobbade.
jämfört med förra året.
Många elever
med autism och adhd
svarar att de har
blivit mobbade.
Fler än hälften av alla elever
säger att de varit med
om taskiga saker i skolan.
Många är med om mobbning
på internet.
De flesta elever tycker
att det finns vuxna i skolan
som bryr sig.
Men Friends säger att vuxna
måste göra mer
för att stoppa mobbningen.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
- Mobbning är när du
blir dåligt behandlad
av andra flera gånger.
- Mobbning kan vara
att bli kallad för elaka saker,
att bli knuffad,
att inte få vara med,
att få elaka meddelanden på internet.
- Mobbning är förbjuden
i skolorna i Sverige.
- Du har rätt att få hjälp
om du blir mobbad.
- Skolan måste jobba
med att stoppa mobbning.
- Prata med en vuxen i skolan.
- Prata med en vuxen hemma.
- Du kan prata
med organisationen Bris.
Ring 116 111
eller chatta på bris.se.
Det är gratis.
Du behöver inte berätta vem du är.
vad tråkigt att personer är så dumma mot andra
Lucas och max här vi tycker synd om barnen som blir mobbad i skolan men det
Blir ett helvete i våran skola men vi försöker göra det bättre men det är svårt det är därför det blir ett helvete Lucas och max.
Ja, deffenetift!!!😕
Jag har hört att det är väldigt vanligt i skolor i Sverige. Jag hoppas att vi kan se mindre mobbning i skolor.
Men gud vad tråkigt att folk är så otrevliga
Oj sorry jag ångrade mej❤
Tack❤️
💛
🤡
Det inte snäll att mobba o va dum
Det är riktigt dåligt för barnen ska känna sig trygga.
Dom som är mobbare är dumma i huvudet!!!😠
mobbare är dumma i huvudet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jag tycker synd om dom som har blivit mobbade!!!😔🙁☹️
Klart lätt & hjält…………..
Ja, och ofta är det de utsatta som flyttas till annan skola. Det är väl mobbare som ska flyttas till andra skolor, som fingervisning på att hens beteende är oacceptabelt. Mobbare är psykiskt klena människor som måste hävda sig.
Det är så jävla synd för dessa stackars barn som blir utsatta.
Det är så jävla synd för dessa stackars barn som blir utsatta för att de har adhd eller autism.
gud va tråkigt och synd för alla barn som faktiskt bryr sig om skola (gråtande emoji)
varför mobbar man ejenkligen, för att få uppmärksamhet?
Mobbarna tycker att det är kul att mobba elever som ser rädda eller så ser de att de kan vinna om någon se svag ut.
Mitt barn är drabbad 🙁
jag hörde att vissa barn och ungdomar som blir mobbade har tagit livet av sig. jag tycker vuxna borde straffa dem som mobbar folk
Min kompis har ADHD och atism några är duma
Det borde finns en speciell skola för mobbare tycker jag 😍😭😭😭😭😭😔