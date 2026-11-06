Mobbning ökar i skolorna

Mobbningen ökar i skolorna.

Elever med autism och adhd

blir ofta mobbade.

Tjejer är mer mobbade än killar.

Det visar en undersökning

som organisationen Friends har gjort.

Ungefär tusen elever

i klasserna fyra till nio

har svarat på frågor.

– En kille i min klass

har kallat mig fula ord.

Han är elak mot mig

typ varje dag.

Det säger ett barn

i undersökningen.

Fler elever svarar

att de blivit mobbade.

jämfört med förra året.

Många elever

med autism och adhd

svarar att de har

blivit mobbade.

Fler än hälften av alla elever

säger att de varit med

om taskiga saker i skolan.

Många är med om mobbning

på internet.

De flesta elever tycker

att det finns vuxna i skolan

som bryr sig.

Men Friends säger att vuxna

måste göra mer

för att stoppa mobbningen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR