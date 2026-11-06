Sverige
En flicka på väg till skolan
En flicka på väg till skolan. Foto: Janerik Henriksson/TT

Mobbning ökar i skolorna

Mobbningen ökar i skolorna.
Elever med autism och adhd
blir ofta mobbade.
Tjejer är mer mobbade än killar.

Det visar en undersökning
som organisationen Friends har gjort.
Ungefär tusen elever
i klasserna fyra till nio
har svarat på frågor.

– En kille i min klass
har kallat mig fula ord.
Han är elak mot mig
typ varje dag.

Det säger ett barn
i undersökningen.

Fler elever svarar
att de blivit mobbade.
jämfört med förra året.

Många elever
med autism och adhd
svarar att de har
blivit mobbade.

Fler än hälften av alla elever
säger att de varit med
om taskiga saker i skolan.

Många är med om mobbning
på internet.

De flesta elever tycker
att det finns vuxna i skolan
som bryr sig.

Men Friends säger att vuxna
måste göra mer
för att stoppa mobbningen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Hjälp mot mobbning
  • Mobbning är när du
    blir dåligt behandlad
    av andra flera gånger.
  • Mobbning kan vara
    att bli kallad för elaka saker,
    att bli knuffad,
    att inte få vara med,
    att få elaka meddelanden på internet.
  • Mobbning är förbjuden
    i skolorna i Sverige.
  • Du har rätt att få hjälp
    om du blir mobbad.
  • Skolan måste jobba
    med att stoppa mobbning.
  • Prata med en vuxen i skolan.
  • Prata med en vuxen hemma.
  • Du kan prata
    med organisationen Bris.
    Ring 116 111
    eller chatta på bris.se.
    Det är gratis.
    Du behöver inte berätta vem du är.

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25 kommentarer

    1. 6 november 2026 kl. 10:50
      Lucas och Max skriver:

      Lucas och max här vi tycker synd om barnen som blir mobbad i skolan men det
      Blir ett helvete i våran skola men vi försöker göra det bättre men det är svårt det är därför det blir ett helvete Lucas och max.

  2. 6 november 2026 kl. 10:31
    Leah skriver:

    Jag har hört att det är väldigt vanligt i skolor i Sverige. Jag hoppas att vi kan se mindre mobbning i skolor.

    1. 6 november 2026 kl. 12:01
      svennes bänkompis skriver:

      mobbare är dumma i huvudet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. 6 november 2026 kl. 12:42
    Mats Carlstedt skriver:

    Ja, och ofta är det de utsatta som flyttas till annan skola. Det är väl mobbare som ska flyttas till andra skolor, som fingervisning på att hens beteende är oacceptabelt. Mobbare är psykiskt klena människor som måste hävda sig.

  10. 6 november 2026 kl. 12:54
    Namn* skriver:

    Det är så jävla synd för dessa stackars barn som blir utsatta för att de har adhd eller autism.

  11. 6 november 2026 kl. 13:09
    andreas larson britt skriver:

    gud va tråkigt och synd för alla barn som faktiskt bryr sig om skola (gråtande emoji)

  13. 6 november 2026 kl. 13:27
    Pathfinder skriver:

    Mobbarna tycker att det är kul att mobba elever som ser rädda eller så ser de att de kan vinna om någon se svag ut.

  15. 6 november 2026 kl. 13:32
    idkkk skriver:

    jag hörde att vissa barn och ungdomar som blir mobbade har tagit livet av sig. jag tycker vuxna borde straffa dem som mobbar folk

  17. 6 november 2026 kl. 17:51
    Rushitha:) skriver:

    Det borde finns en speciell skola för mobbare tycker jag 😍😭😭😭😭😭😔

  1. Kommentera

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