Sverige

En ung kille har ansiktet mot ett bord.

Många elever blir mobbade i skolan, visar en undersökning. Foto: C Olsson/TT

Många elever blir mobbade

Fler elever blir mobbade i skolan.
Det visar en ny undersökning.
av organisationen Friends.

De senaste tio åren
har elever som blir mobbade
blivit dubbelt så många.
Det visar undersökningen.

Varje år är 100 tusen barn
med om mobbning i Sveriges skolor.
Det är vanligare att flickor
blir mobbade jämfört med pojkar.

Mobbningen handlar oftast
om elaka ord
men också om våld och hot.
Fyra av tio elever
trivs inte i skolan.

Maja Frankel leder Friends.
Hon tycker undersökningen
visar att skolor i Sverige
har allvarliga problem
med mobbning.

De flesta elever tycker att
lärare är bra på att göra något
när de ser eller hör om mobbning.
Samtidigt saknar många elever
vuxna som de litar på i skolan.

Maja Frankel är kritisk
till de förslag som regeringen
har om skolan.

En del förslag handlar
om mindre frihet för elever
och mer om att straffa elever
som inte sköter sig.

De elever som behöver
mest stöd i skolan är också de som
mest saknar stöd från vuxna,
visar undersökningen.

8 SIDOR

Friends förslag för att minska mobbning

  • Skolverket behöver ta ansvar
    och ordna undersökningar
    över tryggheten i skolan.
  • I lagen om skolan står det
    att skolor ska jobba
    mot orättvisor och dålig behandling.
    Friends vill att det även ska stå
    att skolor måste jobba
    mot mobbning och våld.
  • Det borde finnas en särskild grupp
    som ordnar en plan mot mobbning.
    Planen ska gälla alla Sveriges skolor
    och på internet.
  • Skolinspektionen måste också
    undersöka tryggheten på skolor.

11 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 november, 2025 kl. 10:20

    Det är jättedåligt! Barn och ungdomar måsta ha fin uppväxt!!! vad synd!😔

    Svara
  2. V skriver:
    11 november, 2025 kl. 10:32

    Så har det alltid varit på skolorna, men det har blivit värre.

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 november, 2025 kl. 10:38

    Nej! Det måste tar slut! Allt kan hända-barn kan göra självmord! Det är allvarligt!😴😮

    Svara
  4. pepapig från wish skriver:
    11 november, 2025 kl. 11:29

    aso ja so santt

    Svara
  5. Jack skriver:
    11 november, 2025 kl. 12:08

    Ibland mobbar svenska barn, barn med utländsk bakgrund. Jag tycker att deras föräldrar borde lära dem att en gentleman aldrig mobbar någon, särskilt inte svenskar, som anses vara snälla och generösa.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar