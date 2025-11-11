Sverige
Många elever blir mobbade i skolan, visar en undersökning. Foto: C Olsson/TT
Många elever blir mobbade
Fler elever blir mobbade i skolan.
Det visar en ny undersökning.
av organisationen Friends.
De senaste tio åren
har elever som blir mobbade
blivit dubbelt så många.
Det visar undersökningen.
Varje år är 100 tusen barn
med om mobbning i Sveriges skolor.
Det är vanligare att flickor
blir mobbade jämfört med pojkar.
Mobbningen handlar oftast
om elaka ord
men också om våld och hot.
Fyra av tio elever
trivs inte i skolan.
Maja Frankel leder Friends.
Hon tycker undersökningen
visar att skolor i Sverige
har allvarliga problem
med mobbning.
De flesta elever tycker att
lärare är bra på att göra något
när de ser eller hör om mobbning.
Samtidigt saknar många elever
vuxna som de litar på i skolan.
Maja Frankel är kritisk
till de förslag som regeringen
har om skolan.
En del förslag handlar
om mindre frihet för elever
och mer om att straffa elever
som inte sköter sig.
De elever som behöver
mest stöd i skolan är också de som
mest saknar stöd från vuxna,
visar undersökningen.
Friends förslag för att minska mobbning
- Skolverket behöver ta ansvar
och ordna undersökningar
över tryggheten i skolan.
- I lagen om skolan står det
att skolor ska jobba
mot orättvisor och dålig behandling.
Friends vill att det även ska stå
att skolor måste jobba
mot mobbning och våld.
- Det borde finnas en särskild grupp
som ordnar en plan mot mobbning.
Planen ska gälla alla Sveriges skolor
och på internet.
- Skolinspektionen måste också
undersöka tryggheten på skolor.
11 november 2025
Det är jättedåligt! Barn och ungdomar måsta ha fin uppväxt!!! vad synd!😔
Så har det alltid varit på skolorna, men det har blivit värre.
Nej! Det måste tar slut! Allt kan hända-barn kan göra självmord! Det är allvarligt!😴😮
aso ja so santt
Ibland mobbar svenska barn, barn med utländsk bakgrund. Jag tycker att deras föräldrar borde lära dem att en gentleman aldrig mobbar någon, särskilt inte svenskar, som anses vara snälla och generösa.