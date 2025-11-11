Många elever blir mobbade

Fler elever blir mobbade i skolan.

Det visar en ny undersökning.

av organisationen Friends.

De senaste tio åren

har elever som blir mobbade

blivit dubbelt så många.

Det visar undersökningen.

Varje år är 100 tusen barn

med om mobbning i Sveriges skolor.

Det är vanligare att flickor

blir mobbade jämfört med pojkar.

Mobbningen handlar oftast

om elaka ord

men också om våld och hot.

Fyra av tio elever

trivs inte i skolan.

Maja Frankel leder Friends.

Hon tycker undersökningen

visar att skolor i Sverige

har allvarliga problem

med mobbning.

De flesta elever tycker att

lärare är bra på att göra något

när de ser eller hör om mobbning.

Samtidigt saknar många elever

vuxna som de litar på i skolan.

Maja Frankel är kritisk

till de förslag som regeringen

har om skolan.

En del förslag handlar

om mindre frihet för elever

och mer om att straffa elever

som inte sköter sig.

De elever som behöver

mest stöd i skolan är också de som

mest saknar stöd från vuxna,

visar undersökningen.

8 SIDOR