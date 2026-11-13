Poliserna varnar för snön

Det snöar på flera

platser i norra Sverige.

Det verkar snöa allra mest

vid kusten i Västerbotten.

Där är det varning för snö

fram till klockan 16 i dag.

Poliserna säger att folk

som bor där det snöar som mest

bara ska ge sig ut

på vägarna om de måste.

Annars ska de låta bilen vara.

Det finns risk att köra fast

eller att hamna i en kö.

Det har kommit mycket snö

i Västernorrlands län.

Därför har många lastbilar

och bilar fastnat i snön

på den stora vägen E4.

Det har blivit köer.

8 SIDOR/TT