Sverige
En traktor plogar snö.
En traktor plogar snö i Skellefteå i Västerbotten. Foto: Jonas Westling/TT

Poliserna varnar för snön

Det snöar på flera
platser i norra Sverige.
Det verkar snöa allra mest
vid kusten i Västerbotten.

Där är det varning för snö
fram till klockan 16 i dag.

Poliserna säger att folk
som bor där det snöar som mest
bara ska ge sig ut
på vägarna om de måste.
Annars ska de låta bilen vara.
Det finns risk att köra fast
eller att hamna i en kö.

Det har kommit mycket snö
i Västernorrlands län.
Därför har många lastbilar
och bilar fastnat i snön
på den stora vägen E4.
Det har blivit köer.

8 SIDOR/TT

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2 kommentarer

    1. 13 november 2026 kl. 10:06
      8 Sidor skriver:

      Hej!
      Nej, experterna på väder
      har inte varnat för snö i Stockholm.
      Men det kan bli kallare till kvällen.
      Då kan det bli halt.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  1. Kommentera

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