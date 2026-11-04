Riksbanken höjer räntan
Nu blir det dyrare
att låna pengar av banken.
På onsdagen berättade Riksbanken
att de höjer räntan
till 2,0 procent.
Tidigare var den
1,75 procent.
Det är första gången på flera år
som Riksbanken höjer sin ränta.
– Räntan kommer att stiga mer.
Det säger Erik Thedéen
som är chef på Riksbanken.
Han tror att Riksbanken
kommer att höja räntan
flera gånger nästa år.
Han tror att den är
2,5 procent innan slutet
av år 2027.
Nu går Sveriges ekonomi bättre.
Folk har råd att köpa mer.
Då finns en risk att priserna
ökar för snabbt.
Riksbanken höjer därför räntan
för att få priserna på saker
att öka långsammare.
Höjd ränta märks tydligast
för den som lånar pengar
för att köpa ett hus
eller en lägenhet.
När Riksbanken höjer räntan
blir det dyrare
att låna pengar av banken.
Ungefär 3,5 miljoner personer i Sverige
har lånat pengar
för att köpa ett hem.
8 SIDOR/TT
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