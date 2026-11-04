Nu blir det dyrare

att låna pengar av banken.

På onsdagen berättade Riksbanken

att de höjer räntan

till 2,0 procent.

Tidigare var den

1,75 procent.

Det är första gången på flera år

som Riksbanken höjer sin ränta.

– Räntan kommer att stiga mer.

Det säger Erik Thedéen

som är chef på Riksbanken.

Han tror att Riksbanken

kommer att höja räntan

flera gånger nästa år.

Han tror att den är

2,5 procent innan slutet

av år 2027.

Nu går Sveriges ekonomi bättre.

Folk har råd att köpa mer.

Då finns en risk att priserna

ökar för snabbt.

Riksbanken höjer därför räntan

för att få priserna på saker

att öka långsammare.

Höjd ränta märks tydligast

för den som lånar pengar

för att köpa ett hus

eller en lägenhet.

När Riksbanken höjer räntan

blir det dyrare

att låna pengar av banken.

Ungefär 3,5 miljoner personer i Sverige

har lånat pengar

för att köpa ett hem.

8 SIDOR/TT