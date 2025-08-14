Sverige
Priset på resor ökade i juli. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Höga priser i juli
I juli var vissa saker dyrare
jämfört med i juni.
Inflationen steg.
Resor där du betalar
för både boende och flyg
var dyrare.
Det var också dyrare
att hyra bil.
Priserna på mat ökade också.
Det är normalt
att vissa saker
är dyrare under tider
då många har semester.
Det säger experter
på myndigheten SCB.
Inflation är ett mått
på hur mycket pengarna är värda.
När inflationen är hög
är pengar mindre värda.
Saker blir dyrare.
Du får mindre saker
för dina pengar.
Myndigheten Riksbanken
tittar på inflationen
när de ska bestämma räntan,
priset på att låna pengar.
Riksbankens ränta kallas
för styrräntan.
Om inflationen är hög höjer
eller behåller Riksbanken styrräntan.
Då har människor med lån mindre
pengar att handla för.
Det kan göra att priset på saker
slutar öka
eller att priset minskar.
Om inflationen är låg
kan Riksbanken sänka räntan.
Då handlar människor mer
och priserna kan öka igen.
I juli var inflationen tre procent.
Det är högre än vad Riksbanken
vill att den ska vara.
Riksbanken vill att den ska vara två procent.
Många väntar på
att styrräntan ska sänkas.
Riksbanken har sagt
att det kan bli senare i år.
Men först måste inflationen
gå ner mer.
Det säger experter.
Just nu är styrräntan två procent.
8 SIDOR/TT
14 augusti 2025