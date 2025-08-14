Höga priser i juli

I juli var vissa saker dyrare

jämfört med i juni.

Inflationen steg.

Resor där du betalar

för både boende och flyg

var dyrare.

Det var också dyrare

att hyra bil.

Priserna på mat ökade också.

Det är normalt

att vissa saker

är dyrare under tider

då många har semester.

Det säger experter

på myndigheten SCB.

Inflation är ett mått

på hur mycket pengarna är värda.

När inflationen är hög

är pengar mindre värda.

Saker blir dyrare.

Du får mindre saker

för dina pengar.

Myndigheten Riksbanken

tittar på inflationen

när de ska bestämma räntan,

priset på att låna pengar.

Riksbankens ränta kallas

för styrräntan.

Om inflationen är hög höjer

eller behåller Riksbanken styrräntan.

Då har människor med lån mindre

pengar att handla för.

Det kan göra att priset på saker

slutar öka

eller att priset minskar.



Om inflationen är låg

kan Riksbanken sänka räntan.

Då handlar människor mer

och priserna kan öka igen.

I juli var inflationen tre procent.

Det är högre än vad Riksbanken

vill att den ska vara.

Riksbanken vill att den ska vara två procent.

Många väntar på

att styrräntan ska sänkas.

Riksbanken har sagt

att det kan bli senare i år.

Men först måste inflationen

gå ner mer.

Det säger experter.

Just nu är styrräntan två procent.

8 SIDOR/TT