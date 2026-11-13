Stefan Holm kan straffas
Förre höjdhopparen
Stefan Holm kan bli straffad.
Åklagaren vill att domstolen
straffar Stefan Holm för misshandel.
Straffet ska bestämmas
i en rättegång.
Det gäller Stefan Holms bråk
med journalisten Emil Persson.
Åklagaren säger att
Stefan Holm tog strypgrepp
på Emil Perssons hals.
Det hände i en hiss
i Göteborg i september.
Stefan Holm säger att han
drog i Emil Perssons tröja.
Hans advokat tycker därför
att det inte behövs en rättegång.
8 SIDOR/TT
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