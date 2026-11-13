Sverige
Han tittar åt sidan. Han har snaggat huvud och lite skägg.
Stefan Holm. Foto: Anders Bjurö/TT

Stefan Holm kan straffas

Förre höjdhopparen
Stefan Holm kan bli straffad.

Åklagaren vill att domstolen
straffar Stefan Holm för misshandel.
Straffet ska bestämmas
i en rättegång.

Det gäller Stefan Holms bråk
med journalisten Emil Persson.

Åklagaren säger att
Stefan Holm tog strypgrepp
på Emil Perssons hals.

Det hände i en hiss
i Göteborg i september.

Stefan Holm säger att han
drog i Emil Perssons tröja.
Hans advokat tycker därför
att det inte behövs en rättegång.

8 SIDOR/TT

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