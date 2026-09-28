Holm blev arg på Persson

Förra veckan var det

Bokmässan i Göteborg.

Många människor var där

för att prata om böcker.

En av dem var den förra

höjdhopparen Stefan Holm.

Han skriver böcker

tillsammans med sin fru.

I lördags träffade Stefan Holm

journalisten Emil Persson vid en hiss.

Stefan Holm blev arg och våldsam.

Han tog strypgrepp på Emil Perssons hals.

Det säger personer som var där till SVT.

Stefan Holm har sedan

bett om ursäkt.

Han har sagt att han ska

söka hjälp för sitt humör.

Emil Persson har anmält

Stefan Holm till poliserna.

Stefan Holm är arg

på Emil Persson för något

som hände år 2018.

Då hade Emil Persson

frågat på skämt om den förra

höjdhopparen Patrik Sjöberg

skulle vilja mörda Stefan Holm

och hans son.

Innan dess hade Sjöberg

och Holm tjafsat

med varandra i flera år.

Strax efter skämtet

hade Emil Persson

bett om ursäkt till Stefan Holm.

År 2024 var Stefan Holm

misstänkt för att ha varit våldsam

mot en elev när Holm jobbade i en skola.

Men poliserna slutade undersöka det.

Holm blev inte dömd för något brott.

8 SIDOR/TT