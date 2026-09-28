Sverige
Stefan Holm. Foto: Anders Bjurö/TT
Emil Persson. Foto: Anders Wiklund/TT
Holm blev arg på Persson
Förra veckan var det
Bokmässan i Göteborg.
Många människor var där
för att prata om böcker.
En av dem var den förra
höjdhopparen Stefan Holm.
Han skriver böcker
tillsammans med sin fru.
I lördags träffade Stefan Holm
journalisten Emil Persson vid en hiss.
Stefan Holm blev arg och våldsam.
Han tog strypgrepp på Emil Perssons hals.
Det säger personer som var där till SVT.
Stefan Holm har sedan
bett om ursäkt.
Han har sagt att han ska
söka hjälp för sitt humör.
Emil Persson har anmält
Stefan Holm till poliserna.
Stefan Holm är arg
på Emil Persson för något
som hände år 2018.
Då hade Emil Persson
frågat på skämt om den förra
höjdhopparen Patrik Sjöberg
skulle vilja mörda Stefan Holm
och hans son.
Innan dess hade Sjöberg
och Holm tjafsat
med varandra i flera år.
Strax efter skämtet
hade Emil Persson
bett om ursäkt till Stefan Holm.
År 2024 var Stefan Holm
misstänkt för att ha varit våldsam
mot en elev när Holm jobbade i en skola.
Men poliserna slutade undersöka det.
Holm blev inte dömd för något brott.
8 SIDOR/TT
28 september 2026
fyyy varför gjorde han det om emil redan hade bett om ursäkt för skämtet?????
Han får väl strypa tillbaka