En katt av rasen Ragdoll. Foto: TT
Många katter heter Luna
Luna är det mest
populära namnet på katter.
Det visar siffror
från myndigheten Jordbruksverket.
Sedan tre år tillbaka
ska folk som har katt
anmäla det till myndigheten.
Alla katter i Sverige är inte anmälda.
Men myndigheten har namn
på över 600 tusen katter.
Nu har de berättat
om vilka som är de mest
populära namnen.
Doris, Sigge, Simba och Zelda
är också mycket populära
namn på katter.
Den vanligaste sortens katt
är bondkatt.
Den har ingen särskild ras.
Den är en blandning
av flera raser.
De vanligaste katterna
som är en särskild ras
är av rasen ragdoll.
Det visar Jordbruksverkets siffror.
8 SIDOR/TT
Katter
Flest katter heter
- Luna
- Doris
- Sigge
- Simba
- Zelda
- Sally
- Elsa
- Selma
- Maja
- Bosse
- Den som äger en katt
ska anmäla det till
myndigheten Jordbruksverket.
- Katten ska också ha
ett märke i örat
så att det går att se
vem som äger katten.
Det är veterinärer
som gör märket.
