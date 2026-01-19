Vardags

Den är vit med grå päls i ansiktet. Ögonen är blå.

En katt av rasen Ragdoll. Foto: TT

Många katter heter Luna

Luna är det mest
populära namnet på katter.
Det visar siffror
från myndigheten Jordbruksverket.

Sedan tre år tillbaka
ska folk som har katt
anmäla det till myndigheten.

Alla katter i Sverige är inte anmälda.
Men myndigheten har namn
på över 600 tusen katter.
Nu har de berättat
om vilka som är de mest
populära namnen.

Doris, Sigge, Simba och Zelda
är också mycket populära
namn på katter.

Den vanligaste sortens katt
är bondkatt.
Den har ingen särskild ras.
Den är en blandning
av flera raser.

De vanligaste katterna
som är en särskild ras
är av rasen ragdoll.
Det visar Jordbruksverkets siffror.

8 SIDOR/TT

Katter

Flest katter heter

  1. Luna
  2. Doris
  3. Sigge
  4. Simba
  5. Zelda
  6. Sally
  7. Elsa
  8. Selma
  9. Maja
  10. Bosse
  • Den som äger en katt
    ska anmäla det till
    myndigheten Jordbruksverket.
  • Katten ska också ha
    ett märke i örat
    så att det går att se
    vem som äger katten.
    Det är veterinärer
    som gör märket.

19 januari 2026

  1. sandora skriver:
    19 januari, 2026 kl. 10:09

    pelle

  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 januari, 2026 kl. 10:11

    Jag hade snigel! Hans namn var ”MANGO”!😊😎

