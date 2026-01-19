Många katter heter Luna

Luna är det mest

populära namnet på katter.

Det visar siffror

från myndigheten Jordbruksverket.

Sedan tre år tillbaka

ska folk som har katt

anmäla det till myndigheten.

Alla katter i Sverige är inte anmälda.

Men myndigheten har namn

på över 600 tusen katter.

Nu har de berättat

om vilka som är de mest

populära namnen.

Doris, Sigge, Simba och Zelda

är också mycket populära

namn på katter.

Den vanligaste sortens katt

är bondkatt.

Den har ingen särskild ras.

Den är en blandning

av flera raser.

De vanligaste katterna

som är en särskild ras

är av rasen ragdoll.

Det visar Jordbruksverkets siffror.

8 SIDOR/TT

