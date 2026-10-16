Världen
Poliser har spärrat av en skola i USA där en skjutning hände. Foto: Joe Kline/AP/TT
Barn döda i skjutning i USA
En 16-årig pojke sköt ihjäl
tre barn och en lärare
på en skola i USA.
Det hände i staden Bend
i området Oregon mitt
på dagen i torsdags.
De dödade barnen
är alla under 12 år.
När poliserna kom
till skolan hade en person
redan skjutit ihjäl
den 16-åriga pojken.
En person såg när pojken
gick in i skolan.
Personen följde efter honom
och sköt honom.
Alla skolor och biblioteket
i området är stängda
under fredagen.
För den som behöver stöd
kommer personal finnas
på vissa bibliotek.
– Snälla håll om era barn.
Låt de prata.
Låt de gråta.
Låt de veta att vi kommer
ta oss igenom det här.
Det säger skolans chef.
Bara i år har det hänt
över 360 skjutningar
där många människor
har dödats i USA.
Poliserna kommer nu
att undersöka varför 16-åringen
sköt på skolan.
8 SIDOR/TT
16 oktober 2026
Det här är så jäkla sjukt att barn är med om det här
Så fruktansvärt trött på allt dödande, vart är föräldrarna till denna pojken???Vilken uppfostran fick han hemma??skaffar man barn så måste man uppfostra dom på rätt sätt.vart är världen på väg??det kan man undra när barn dödar barn.
VARFÖR DÖDAR MAN ANDRA.
hel naa
Bra att han blev skjuten annars hade han kanske dödat fler.
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej
Detta är dåligt. 0 stjärnor.
Neej synd om de som dog
nej vad synd för dom som dog
Varför gör folk så här?
Varför dödar man andra?
jag bryr mig inte om barnen
Det var alfred som gjorde det
varför skulle man göra det
OMG varför gör man ens detta vad får man av detta.
😢😭😭
🤬🤬🤬🤬vad fan! Varför gör dem så där. Vad har barnen gott för att försäna det.
Tros att jag ogillar USA för att Trump är dum i huvudet och hatar barn, så är det inte okej att döda yngre barn och en lärare. Det är fel.
Det är bra om USA försöker lösa sina interna problem. Är inte det skämmigt USA att så många oskyldiga barn bli offer till er galna vapenlagar?
Jag skulle vilja påstå att sånt här händer I andra länder också,inte bara usa.alla länder måste ha mer kontroll på vapen. Sverige också i högsta grad. Varifrån har alla kriminella vapen??var kommer det ifrån??.
Terrorangrepp över hela världen med helt
oskyldiga barn och människor, som avrättas kallblodigt utan någon som helst
anledning.
Ett okontrollerat hat, som kommer från deras sjuka hjärnor.
Sedan filmar de allt och lägger ut det på nätet, som om det vore något att vara stolt över.