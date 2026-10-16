Världen

Gul tejp spärrar av en väg. Bakom syns en större byggnad.

Poliser har spärrat av en skola i USA där en skjutning hände. Foto: Joe Kline/AP/TT

Barn döda i skjutning i USA

En 16-årig pojke sköt ihjäl
tre barn och en lärare
på en skola i USA.

Det hände i staden Bend
i området Oregon mitt
på dagen i torsdags.

De dödade barnen
är alla under 12 år.

När poliserna kom
till skolan hade en person
redan skjutit ihjäl
den 16-åriga pojken.

En person såg när pojken
gick in i skolan.
Personen följde efter honom
och sköt honom.

Alla skolor och biblioteket
i området är stängda
under fredagen.
För den som behöver stöd
kommer personal finnas
på vissa bibliotek.

– Snälla håll om era barn.
Låt de prata.
Låt de gråta.
Låt de veta att vi kommer
ta oss igenom det här.

Det säger skolans chef.

Bara i år har det hänt
över 360 skjutningar
där många människor
har dödats i USA.

Poliserna kommer nu
att undersöka varför 16-åringen
sköt på skolan.

8 SIDOR/TT

16 oktober 2026

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21 kommentarer
  1. Mira skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 10:04

    Det här är så jäkla sjukt att barn är med om det här

    Svara
  2. Anna och michael skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 10:15

    Så fruktansvärt trött på allt dödande, vart är föräldrarna till denna pojken???Vilken uppfostran fick han hemma??skaffar man barn så måste man uppfostra dom på rätt sätt.vart är världen på väg??det kan man undra när barn dödar barn.

    Svara
  3. RAKEL skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 10:19

    VARFÖR DÖDAR MAN ANDRA.

    Svara
  4. FUCKTRUMP skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 10:59

    hel naa

    Svara
  5. Ali baba skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 11:00

    Bra att han blev skjuten annars hade han kanske dödat fler.

    Svara
  6. Snuf skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 11:14

    Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej

    Svara
  7. Oscar skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 11:15

    Detta är dåligt. 0 stjärnor.

    Svara
  8. Rasmus hockey skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 11:17

    Neej synd om de som dog

    Svara
  9. vavavavalle skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 12:40

    nej vad synd för dom som dog

    Svara
  10. anonym skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 12:49

    Varför gör folk så här?

    Svara
  11. A skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 12:49

    Varför dödar man andra?

    Svara
  12. axel skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 13:03

    jag bryr mig inte om barnen

    Svara
  13. vincent skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 13:03

    Det var alfred som gjorde det

    Svara
  14. leon skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 13:05

    varför skulle man göra det

    Svara
  15. 13:12 skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 13:12

    OMG varför gör man ens detta vad får man av detta.

    Svara
  16. Yeti skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 13:25

    😢😭😭

    Svara
  17. Pathfinder skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 13:28

    🤬🤬🤬🤬vad fan! Varför gör dem så där. Vad har barnen gott för att försäna det.

    Svara
  18. Octane skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 13:30

    Tros att jag ogillar USA för att Trump är dum i huvudet och hatar barn, så är det inte okej att döda yngre barn och en lärare. Det är fel.

    Svara
  19. Mimi skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 14:11

    Det är bra om USA försöker lösa sina interna problem. Är inte det skämmigt USA att så många oskyldiga barn bli offer till er galna vapenlagar?

    Svara
  20. Vapen hatade skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 14:24

    Jag skulle vilja påstå att sånt här händer I andra länder också,inte bara usa.alla länder måste ha mer kontroll på vapen. Sverige också i högsta grad. Varifrån har alla kriminella vapen??var kommer det ifrån??.

    Svara
  21. De jublar när de lyckas mörda oss skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 15:41

    Terrorangrepp över hela världen med helt
    oskyldiga barn och människor, som avrättas kallblodigt utan någon som helst
    anledning.
    Ett okontrollerat hat, som kommer från deras sjuka hjärnor.
    Sedan filmar de allt och lägger ut det på nätet, som om det vore något att vara stolt över.

    Svara
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