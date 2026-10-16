Barn döda i skjutning i USA

En 16-årig pojke sköt ihjäl

tre barn och en lärare

på en skola i USA.

Det hände i staden Bend

i området Oregon mitt

på dagen i torsdags.

De dödade barnen

är alla under 12 år.

När poliserna kom

till skolan hade en person

redan skjutit ihjäl

den 16-åriga pojken.

En person såg när pojken

gick in i skolan.

Personen följde efter honom

och sköt honom.

Alla skolor och biblioteket

i området är stängda

under fredagen.

För den som behöver stöd

kommer personal finnas

på vissa bibliotek.

– Snälla håll om era barn.

Låt de prata.

Låt de gråta.

Låt de veta att vi kommer

ta oss igenom det här.

Det säger skolans chef.

Bara i år har det hänt

över 360 skjutningar

där många människor

har dödats i USA.

Poliserna kommer nu

att undersöka varför 16-åringen

sköt på skolan.

8 SIDOR/TT