Demonstrationer inför valet

Det är stora demonstrationer

i landet Serbien.

Demonstrationerna handlar

om valet till riksdagen.

Valet är på söndag.

I torsdags kväll demonstrerade

ungefär 150 tusen personer

i huvudstaden Belgrad.

Folk som demonsterar

vill att ledarna i Serbien

förlorar i valet.

Det är det nationalistiska partiet SNS

som styr i Serbien.

Serbiens president Aleksandr Vucic

är från partiet SNS.

Folk som demonstrerar

hoppas att politiker

i partiet Studentlistan

ska få styra efter valet.

Studentlistan lovar

att jobba för mer demokrati

och vill ge mer pengar till utbildning.

De vill jobba mot fusk

med landets pengar.

Det har varit protester

mot ledarna i Serbien i två år.

I september i år

stoppade landets statsminister

arbetet i riksdagen.

Det blev bestämt om

ett nytt val den 25 oktober.

Samtidigt sa presidenten Vucic

att han slutar som president.

Han vill nu bli ny statsminister

om hans parti vinner.

Serbiens statsminister

leder regeringen.

Statsministern har

mer makt än presidenten.

8 SIDOR/TT