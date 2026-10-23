Världen
Demonstrationer i staden Belgrad i Serbien. Foto: Armin Durgut/AP/TT
Demonstrationer inför valet
Det är stora demonstrationer
i landet Serbien.
Demonstrationerna handlar
om valet till riksdagen.
Valet är på söndag.
I torsdags kväll demonstrerade
ungefär 150 tusen personer
i huvudstaden Belgrad.
Folk som demonsterar
vill att ledarna i Serbien
förlorar i valet.
Det är det nationalistiska partiet SNS
som styr i Serbien.
Serbiens president Aleksandr Vucic
är från partiet SNS.
Folk som demonstrerar
hoppas att politiker
i partiet Studentlistan
ska få styra efter valet.
Studentlistan lovar
att jobba för mer demokrati
och vill ge mer pengar till utbildning.
De vill jobba mot fusk
med landets pengar.
Det har varit protester
mot ledarna i Serbien i två år.
I september i år
stoppade landets statsminister
arbetet i riksdagen.
Det blev bestämt om
ett nytt val den 25 oktober.
Samtidigt sa presidenten Vucic
att han slutar som president.
Han vill nu bli ny statsminister
om hans parti vinner.
Serbiens statsminister
leder regeringen.
Statsministern har
mer makt än presidenten.
8 SIDOR/TT
- Redan för två år sedan
blev det protester i Serbien.
- Då rasade ett tak
på en tågstation
i staden Novi Sad.
15 människor dog.
- Många i Serbien blev arga.
De krävde att regeringen
skulle ta ansvar för olyckan.
- Folk började då
att protestera mot regeringen
och landets president Aleksandr Vucic.
Många tycker att han styr landet för hårt.
- De som protesterar tycker inte
att Serbiens lagar fungerar.
De säger att politikerna
fuskar med landets pengar.
- I september slutade
Vucic som president.
Nu vill han bli ny statsminister.
Den 25 oktober är det val
till Serbiens riksdag.
23 oktober 2026
0j okey
Kan inte de bara rösta på någon annan eller kan de inte
Hej 8 Sidor!
Fixa gärna ordet ”demonsterar” i del 3
”Folk som demonsterar”
Tack!
De som demostrerar . Verkar va galningar. Då röstar man ju inte på partiet .