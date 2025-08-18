Världen
Människor som protesterar mot Serbiens regering. Foton: Darko Vojinovic/AP/TT
Serbiens ledare Aleksandar Vucic vill nu att de som protesterar ska straffas.
Stora protester i Serbien
Under våren har det varit
protester flera gånger
i landet Serbien.
Nu är det stora protester igen.
För femte dagen i rad
gick människor ut på gatorna
i flera städer och protesterade.
Det har blivit bråk
mellan poliser och folk
som protesterar.
Folk har tänt eld på lokaler
där politiker i partiet
som styr landet jobbar.
Några ska också ha
skjutit fyrverkerier mot poliserna.
Poliserna har använt tårgas
och de har gripit flera personer.
Det är också bråk
mellan folk som stöttar
regeringen och de
som är kritiska.
De som protesterar mot
landets regering
tycker att politikerna
fuskar med pengar.
Protesterna startade
efter en olycka på
en tågstation förra året.
Serbiens ledare
Aleksandar Vucic säger nu att de
som protesterar ska straffas.
Han säger att de
vill förstöra landet.
8 SIDOR/TT
Protester efter olycka
- Protesterna i Serbien började
i november förra året.
- Då rasade ett tak på
en tågstation i staden Novi Sad.
15 människor dog.
- Många i Serbien blev arga.
De krävde att regeringen
tog ansvar för olyckan.
- Folk började då
protestera mot regeringen
och landets ledare Aleksandr Vucic.
- Många tycker att han är en diktator.
De tycker inte att
Serbiens lagar fungerar.
De säger att politikerna fuskar
med landets pengar.
18 augusti 2025
Ska dom börja kriga där med