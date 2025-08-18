Stora protester i Serbien

Under våren har det varit

protester flera gånger

i landet Serbien.

Nu är det stora protester igen.

För femte dagen i rad

gick människor ut på gatorna

i flera städer och protesterade.

Det har blivit bråk

mellan poliser och folk

som protesterar.

Folk har tänt eld på lokaler

där politiker i partiet

som styr landet jobbar.

Några ska också ha

skjutit fyrverkerier mot poliserna.

Poliserna har använt tårgas

och de har gripit flera personer.

Det är också bråk

mellan folk som stöttar

regeringen och de

som är kritiska.

De som protesterar mot

landets regering

tycker att politikerna

fuskar med pengar.

Protesterna startade

efter en olycka på

en tågstation förra året.

Serbiens ledare

Aleksandar Vucic säger nu att de

som protesterar ska straffas.

Han säger att de

vill förstöra landet.

8 SIDOR/TT