Världen

Bild på hans ansikte.

Nicolai Wammen är minister för lagar i Danmark. Foto: Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix/TT

Kritik mot straff

I somras blev en svensk polis
slagen av en man i Danmark.
Polisen dog av sina skador.
Han var ungefär 30 år.

Polisen var inte
i Danmark för att jobba.
Han var på semester.

Nu har det varit
en rättegång om händelsen.
Mannen som slog polisen
straffas med ett år i fängelse.

Domen får kritik
av flera politiker i Danmark.
De tycker att straffet
är för kort.

– Jag är jättearg över
att en svensk polis och pappa
är med om så meningslöst våld.

Det säger Nicolai Wammen
till dansk tv.
Han är Danmarks
minister för lagar.

Mannen som straffas
är dömd för flera brott tidigare.
Det handlar om bland annat
försök till mord och våldtäkt.

Då borde han få
ett hårdare straff,
menar Nicolai Wammen.
Han vill nu att lagen
i Danmark ändras.

8 SIDOR/TT

8 oktober 2026

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