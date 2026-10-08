Kritik mot straff

I somras blev en svensk polis

slagen av en man i Danmark.

Polisen dog av sina skador.

Han var ungefär 30 år.

Polisen var inte

i Danmark för att jobba.

Han var på semester.

Nu har det varit

en rättegång om händelsen.

Mannen som slog polisen

straffas med ett år i fängelse.

Domen får kritik

av flera politiker i Danmark.

De tycker att straffet

är för kort.

– Jag är jättearg över

att en svensk polis och pappa

är med om så meningslöst våld.

Det säger Nicolai Wammen

till dansk tv.

Han är Danmarks

minister för lagar.

Mannen som straffas

är dömd för flera brott tidigare.

Det handlar om bland annat

försök till mord och våldtäkt.

Då borde han få

ett hårdare straff,

menar Nicolai Wammen.

Han vill nu att lagen

i Danmark ändras.

8 SIDOR/TT