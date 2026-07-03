Sverige

Några poliser står och pratar. Runt om finns folk som samlats för att se fotboll på stor tv.

Danska poliser jobbar i området Islands Brygge. Foto: Steven Knap/Scanpix/TT

Svensk polis död

En svensk man som var polis
blev slagen av en annan man
när han var i Danmark.
Polisen dog av sina skador.
Han var ungefär 30 år.

Polisen var inte i Danmark
för att jobba.
Han var där på semester.

Det hände i tisdags.
Folk hade samlats
i området Islands Brygge
i staden Köpenhamn.

De skulle titta på matchen
mellan Norge
och Elfenbenskusten
i VM i fotboll.

Det var folk som firade ett mål.
Då blev det bråk.
En man slog till polisen.
Det skriver en dansk tidning.

Poliserna i Danmark
har tagit fast en man
som är ungefär 30 år.
Poliserna tror att det
var han som slog.
Mannen själv säger
att han är oskyldig.

8 SIDOR/TT

3 juli 2026

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