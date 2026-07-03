Svensk polis död

En svensk man som var polis

blev slagen av en annan man

när han var i Danmark.

Polisen dog av sina skador.

Han var ungefär 30 år.

Polisen var inte i Danmark

för att jobba.

Han var där på semester.

Det hände i tisdags.

Folk hade samlats

i området Islands Brygge

i staden Köpenhamn.

De skulle titta på matchen

mellan Norge

och Elfenbenskusten

i VM i fotboll.

Det var folk som firade ett mål.

Då blev det bråk.

En man slog till polisen.

Det skriver en dansk tidning.

Poliserna i Danmark

har tagit fast en man

som är ungefär 30 år.

Poliserna tror att det

var han som slog.

Mannen själv säger

att han är oskyldig.

8 SIDOR/TT