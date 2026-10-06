Nya bilder visar Gaza

Israel har bombat det palestinska

området Gaza under en lång tid.

Nu visar nya bilder

tagna från luften

hur Gaza ser ut

efter bombningarna.

Det som tidigare

var vägar och hus

är nu högar av grus.

Totalt väger alla förstörda hus

i Gaza ungefär 61 miljoner ton.

Det kan ta sex till sju år

att städa undan allt.

– Det känns som att vi

håller i en sked

och försöker tömma ett hav.

Det säger Ahmed Alya.

Hon jobbar för organisationen

Förenta nationerna i Gaza.

Arbetet är farligt.

Under förstörda tak och väggar

kan det ligga bomber.

Nyligen hittade arbetare

105 döda kroppar i Gaza.

Troligen finns det ännu fler.

Över tio tusen människor

kan vara begravda i skräpet.

Det säger myndigheter

i Gaza.

Terrorister från gruppen Hamas

attackerade Israel

den 7 oktober år 2023.

Hamas dödade över tusen människor.

Efter attacken började Israel

sina bombningar i Gaza.

Israel säger att de bombar

för att stoppa Hamas.

8 SIDOR/TT