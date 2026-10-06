Världen
Ett läger av tält i området Gaza. Bakom syns förstörda hus. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT
Nya bilder visar Gaza
Israel har bombat det palestinska
området Gaza under en lång tid.
Nu visar nya bilder
tagna från luften
hur Gaza ser ut
efter bombningarna.
Det som tidigare
var vägar och hus
är nu högar av grus.
Totalt väger alla förstörda hus
i Gaza ungefär 61 miljoner ton.
Det kan ta sex till sju år
att städa undan allt.
– Det känns som att vi
håller i en sked
och försöker tömma ett hav.
Det säger Ahmed Alya.
Hon jobbar för organisationen
Förenta nationerna i Gaza.
Arbetet är farligt.
Under förstörda tak och väggar
kan det ligga bomber.
Nyligen hittade arbetare
105 döda kroppar i Gaza.
Troligen finns det ännu fler.
Över tio tusen människor
kan vara begravda i skräpet.
Det säger myndigheter
i Gaza.
Terrorister från gruppen Hamas
attackerade Israel
den 7 oktober år 2023.
Hamas dödade över tusen människor.
Efter attacken började Israel
sina bombningar i Gaza.
Israel säger att de bombar
för att stoppa Hamas.
8 SIDOR/TT
- Sedan kriget började
har över 70 tusen
människor dödats
i Gaza av Israels attacker.
Många av dem
är barn och kvinnor.
Det säger flera organisationer
för mänskliga rättigheter.
- Experter och en viktig domstol
anklagar sedan länge
Israel för krigsbrott
och folkmord i Gaza.
- Gruppen Hamas
är också anklagad
för krigsbrott efter attacken
mot Israel den 7 oktober
år 2023.
6 oktober 2026
Vad ska man säga om detta.???