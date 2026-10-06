Världen

Flera tält står framför en förstörd stad.

Ett läger av tält i området Gaza. Bakom syns förstörda hus. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

Nya bilder visar Gaza

Israel har bombat det palestinska
området Gaza under en lång tid.
Nu visar nya bilder
tagna från luften
hur Gaza ser ut
efter bombningarna.

Det som tidigare
var vägar och hus
är nu högar av grus.

Totalt väger alla förstörda hus
i Gaza ungefär 61 miljoner ton.
Det kan ta sex till sju år
att städa undan allt.

– Det känns som att vi
håller i en sked
och försöker tömma ett hav.

Det säger Ahmed Alya.
Hon jobbar för organisationen
Förenta nationerna i Gaza.

Arbetet är farligt.
Under förstörda tak och väggar
kan det ligga bomber.

Nyligen hittade arbetare
105 döda kroppar i Gaza.
Troligen finns det ännu fler.
Över tio tusen människor
kan vara begravda i skräpet.
Det säger myndigheter
i Gaza.

Terrorister från gruppen Hamas
attackerade Israel
den 7 oktober år 2023.
Hamas dödade över tusen människor.

Efter attacken började Israel
sina bombningar i Gaza.
Israel säger att de bombar
för att stoppa Hamas.

8 SIDOR/TT

Över 70 tusen har dött
  • Sedan kriget började
    har över 70 tusen
    människor dödats
    i Gaza av Israels attacker.
    Många av dem
    är barn och kvinnor.
    Det säger flera organisationer
    för mänskliga rättigheter.
  • Experter och en viktig domstol
    anklagar sedan länge
    Israel för krigsbrott
    och folkmord i Gaza.
  • Gruppen Hamas
    är också anklagad
    för krigsbrott efter attacken
    mot Israel den 7 oktober
    år 2023.
Många döda kroppar ligger på marken. De har palestiniernas flagga över sig.
Människor sörjer de som dödades i en av Israels attacker år 2023.
Foto: JehadAlshrafi/AP/TT

6 oktober 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Maria skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 12:55

    Vad ska man säga om detta.???

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar