Flera dödade i Gaza

Flera människor

har blivit dödade

i det palestinska området Gaza

den senaste tiden.

Flera av de döda är barn.

Israels militärer sköt

mot ett tält i ett läger på natten

mellan söndag och måndag.

En 11-årig pojke dog.

En kvinna blev skjuten

till döds i ett annat läger.

En man blev träffad

i huvudet av en drönare

från Israels militärer.

Mannen dog.

Det säger myndigheter

i Gaza som jobbar med

att hjälpa människor.

Förra veckan dödades

fyra människor i en annan attack.

En 10-årig flicka dog.

Mannen som är chef

för Gazas grupp för hälsa

förlorade också sin son i attacken.

Förra veckan dog också

minst 20 människor i Gaza

när ett hus rasade.

Flera av dem var barn.

Nyligen hittades

många döda kroppar

under hus som har

bombats sönder av Israel.

Förenta Nationerna, FN,

tror att det finns många fler

döda kroppar i Gaza.

FN kräver att Israel

släpper in experter

från andra länder

som kan leta bevis

för det som händer i Gaza.

Nästan 74 tusen människor

har dödats i kriget mellan Israel

och gruppen Hamas.

Det säger Gazas myndigheter

som kontrolleras av Hamas.

8 SIDOR/TT