Världen
Människor i Gaza bär en död person som ligger i ett vitt tyg. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT
Flera dödade i Gaza
Flera människor
har blivit dödade
i det palestinska området Gaza
den senaste tiden.
Flera av de döda är barn.
Israels militärer sköt
mot ett tält i ett läger på natten
mellan söndag och måndag.
En 11-årig pojke dog.
En kvinna blev skjuten
till döds i ett annat läger.
En man blev träffad
i huvudet av en drönare
från Israels militärer.
Mannen dog.
Det säger myndigheter
i Gaza som jobbar med
att hjälpa människor.
Förra veckan dödades
fyra människor i en annan attack.
En 10-årig flicka dog.
Mannen som är chef
för Gazas grupp för hälsa
förlorade också sin son i attacken.
Förra veckan dog också
minst 20 människor i Gaza
när ett hus rasade.
Flera av dem var barn.
Nyligen hittades
många döda kroppar
under hus som har
bombats sönder av Israel.
Förenta Nationerna, FN,
tror att det finns många fler
döda kroppar i Gaza.
FN kräver att Israel
släpper in experter
från andra länder
som kan leta bevis
för det som händer i Gaza.
Nästan 74 tusen människor
har dödats i kriget mellan Israel
och gruppen Hamas.
Det säger Gazas myndigheter
som kontrolleras av Hamas.
8 SIDOR/TT
22 september 2026
I åttiotalet jag var11 år det var krig mellan Iraq och Iran på den tiden Sadam Hussein gav makt till araber som kom från Palestinien. Och de började döda kurderna som som nu Judar döda dem för att vi är kurder och de dödade jätte många oskyldiga människor i Kurdistan, livet är så en dag för dig en dag mot dig
Är FN urholkat verkar så stormakterna länder gör vad de vill hemska saker etnisk rensning i Världen och Europa.Verkar som om ingen bryr sig. Är vi hjärntvättade av media?