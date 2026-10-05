Världen
Pumpan som vann tävlingen vägde 1 200 kilo. Foto: Emil Nicolai Helms/Scanpix/TT
Peter Holst Olsen Emil är glad. Han vann tävlingen om stora pumpor. Foto: Nicolai Helms/Scanpix 2026)
Nytt rekord för pumpor
Det har varit en tävling
om stora pumpor i Danmark.
Peter Holst Olsen
från Nästved vann.
Hans pumpa vägde 1 200 kilo.
Det är nytt rekord i Norden.
Norden är Sverige,
Danmark, Finland,
Norge och Island.
Peter Holst Olsen
hade själv det gamla rekordet.
Han är bra på att
odla stora pumpor.
Det är tredje gången
han vinner tävlingen i Danmark.
För segern får han
15 tusen danska kronor.
Tävlingen var på Tivoli
i Danmarks huvudstad Köpenhamn.
Världens rekord
för en pumpa är 1 279 kilo.
8 SIDOR/TT
5 oktober 2026
men herre gud vilken pumpa !!!!fantastiskt