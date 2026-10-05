Nytt rekord för pumpor

Det har varit en tävling

om stora pumpor i Danmark.

Peter Holst Olsen

från Nästved vann.

Hans pumpa vägde 1 200 kilo.

Det är nytt rekord i Norden.

Norden är Sverige,

Danmark, Finland,

Norge och Island.

Peter Holst Olsen

hade själv det gamla rekordet.

Han är bra på att

odla stora pumpor.

Det är tredje gången

han vinner tävlingen i Danmark.

För segern får han

15 tusen danska kronor.

Tävlingen var på Tivoli

i Danmarks huvudstad Köpenhamn.

Världens rekord

för en pumpa är 1 279 kilo.

8 SIDOR/TT