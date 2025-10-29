Deras pumpa blev stor

Den här veckan är det

högtiden halloween.

Då är det vanligt med pumpor.

Familjen Ohlin i Sorunda

har odlat en väldigt stor pumpa.

Den väger 385 kilo.

De satte ett frö i våras.

Pumpan började växa

och den bara fortsatte att växa.

Sofia Ohlin är mamma i familjen.

Hon har några tips om

hur du får din pumpa att bli stor.

– Det viktigaste är att ha

ett bra frö från en sorts

pumpa som kan bli stor.

Pumpan behöver

mycket plats att växa på.

Den behöver mycket

gödsel och vatten.

Det säger Sofia Ohlin

till Sveriges Radio.

Familjen Ohlins pumpa

är näst störst i Sverige i år.

Den största vägde över 800 kilo.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR