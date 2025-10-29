Sverige

    Familjen Ohlin i Sorunda med sin stora pumpa. Foto: Privat

    Till vänster är familjens största pumpa. Till höger är en annan stor pumpa. Foto: Privat

Deras pumpa blev stor

Den här veckan är det
högtiden halloween.
Då är det vanligt med pumpor.

Familjen Ohlin i Sorunda
har odlat en väldigt stor pumpa.
Den väger 385 kilo.

De satte ett frö i våras.
Pumpan började växa
och den bara fortsatte att växa.

Sofia Ohlin är mamma i familjen.
Hon har några tips om
hur du får din pumpa att bli stor.

– Det viktigaste är att ha
ett bra frö från en sorts
pumpa som kan bli stor.
Pumpan behöver
mycket plats att växa på.
Den behöver mycket
gödsel och vatten.

Det säger Sofia Ohlin
till Sveriges Radio.

Familjen Ohlins pumpa
är näst störst i Sverige i år.
Den största vägde över 800 kilo.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

29 oktober 2025

