Världen

Han står i ett öppet fönster och pratar i en mikrofon.

Påve Leo. Foto: Gregorio Borgia/AP/TT

Påven har cancer

Påven har cancer
i en lunga.
Nu har han
blivit opererad.

Läkarna tog bort
en del av hans lunga.

Operationen
verkar ha gått bra.
Påven är uppe och går.

Han har inte haft
några problem med
sin hälsa tidigare.
Han gillar att simma
och spela tennis.
Han röker inte.

Påven heter Leo
och kommer från USA.
Han är ledare för
katolikerna i världen.

8 SIDOR/TT

15 oktober 2026

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5 kommentarer
  1. Mia skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 09:47

    Man behöver inte vara rökare för att få lungcancer. Hoppas han tillfrisknar och fortsätter med sitt arbete.

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      15 oktober, 2026 kl. 10:05

      Hej!

      Det vet vi.
      Men när någon får lungcancer
      frågar alltid människor
      om personen är rökare.
      Därför skriver vi tydligt
      att han inte är det.

      Hälsningar från 8 Sidor

  2. Ali skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 10:06

    Jag blir verkligen ledsen när jag ser någon som har cancer. Jag ber Gud att de så snart som möjligt ska bli friska igen. ❤️🙏

    Svara
  3. inga britt skriver:
    15 oktober, 2026 kl. 11:26

    gud bevara påven så som han är.Han förtjänar inte det här .han har gjort världen så mycket gjort Varför fick han cancer 8 sidor

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      15 oktober, 2026 kl. 11:34

      Hej Inga Britt

      Det vet vi inte.
      De flesta som får cancer
      får det av en slump.

      Hälsningar från 8 Sidor

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