Världen
Påve Leo. Foto: Gregorio Borgia/AP/TT
Påven har cancer
Påven har cancer
i en lunga.
Nu har han
blivit opererad.
Läkarna tog bort
en del av hans lunga.
Operationen
verkar ha gått bra.
Påven är uppe och går.
Han har inte haft
några problem med
sin hälsa tidigare.
Han gillar att simma
och spela tennis.
Han röker inte.
Påven heter Leo
och kommer från USA.
Han är ledare för
katolikerna i världen.
8 SIDOR/TT
15 oktober 2026
Man behöver inte vara rökare för att få lungcancer. Hoppas han tillfrisknar och fortsätter med sitt arbete.
Hej!
Det vet vi.
Men när någon får lungcancer
frågar alltid människor
om personen är rökare.
Därför skriver vi tydligt
att han inte är det.
Hälsningar från 8 Sidor
Jag blir verkligen ledsen när jag ser någon som har cancer. Jag ber Gud att de så snart som möjligt ska bli friska igen. ❤️🙏
gud bevara påven så som han är.Han förtjänar inte det här .han har gjort världen så mycket gjort Varför fick han cancer 8 sidor
Hej Inga Britt
Det vet vi inte.
De flesta som får cancer
får det av en slump.
Hälsningar från 8 Sidor