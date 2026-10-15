Påven har cancer

i en lunga.

Nu har han

blivit opererad.

Läkarna tog bort

en del av hans lunga.

Operationen

verkar ha gått bra.

Påven är uppe och går.

Han har inte haft

några problem med

sin hälsa tidigare.

Han gillar att simma

och spela tennis.

Han röker inte.

Påven heter Leo

och kommer från USA.

Han är ledare för

katolikerna i världen.

8 SIDOR/TT