Påven pratar om AI

Katolikernas ledare påven

har skrivit ett långt brev.

Där pratar han om tekniken

AI, artificiell intelligens.

Det är smarta program i datorer.

Han skriver att AI

kan göra bra saker.

Men att AI också är ett

allvarligt hot mot människor.

Påven säger att politikerna

måste ta mer ansvar

för AI och ordna regler.

I dag är det några få stora företag

som har mycket makt över AI.

Det tycker påven är farligt.

Det är fel att AI

får styra vapen i krig.

Människor måste

bestämma hur vapen

ska användas i krig, säger han.

I USA är det bråk

om företaget Open AI.

De har bland annat

programmet Chat GPT.

Företaget har ett avtal

med USAs regering.

USAs militärer får använda

företagets AI i krig.

Många människor protesterar mot det.

De har slutat använda Chat GPT.

Undersökningar från både

USA och i Sverige visar

att många unga människor

är oroliga över AI.

De tycker att tekniken

utvecklas för fort.

