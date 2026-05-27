Världen
Påven Leo är kritisk mot företag inom tekniken AI i ett långt brev. Foto: Alessandra Tarantino/AP/TT
Påven pratar om AI
Katolikernas ledare påven
har skrivit ett långt brev.
Där pratar han om tekniken
AI, artificiell intelligens.
Det är smarta program i datorer.
Han skriver att AI
kan göra bra saker.
Men att AI också är ett
allvarligt hot mot människor.
Påven säger att politikerna
måste ta mer ansvar
för AI och ordna regler.
I dag är det några få stora företag
som har mycket makt över AI.
Det tycker påven är farligt.
Det är fel att AI
får styra vapen i krig.
Människor måste
bestämma hur vapen
ska användas i krig, säger han.
I USA är det bråk
om företaget Open AI.
De har bland annat
programmet Chat GPT.
Företaget har ett avtal
med USAs regering.
USAs militärer får använda
företagets AI i krig.
Många människor protesterar mot det.
De har slutat använda Chat GPT.
Undersökningar från både
USA och i Sverige visar
att många unga människor
är oroliga över AI.
De tycker att tekniken
utvecklas för fort.
8 SIDOR/TT
Vem är påven?
- Påven kallas Leo
och kommer från USA.
Han är ledare för kristna
katoliker i världen.
- Egentligen heter påven
Robert Francis Prevost.
- Över en miljard människor
över hela världen
är med i den katolska kyrkan.
- Påven bor i området
Vatikanen i Italien.
- Han är den fjortonde påven
som kallar sig Leo.
Därför blir hela hans namn Leo XIV,
XIV är romerska siffror för 14.
27 maj 2026
