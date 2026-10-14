Rättegång om sprängning

Nu börjar en rättegång

mot en 50-årig man i Tyskland.

Poliserna tror att mannen

har sprängt ledningar för gas.

Det hände i september år 2022.

Då exploderade de ryska

ledningarna Nord Stream.

Det är ledningar för gas

som går på botten

av havet Östersjön.

Poliserna i Tyskland

har hittat sju personer

som är misstänkta för

att ha sprängt ledningarna.

En av dem är

den 50-åriga mannen.

Han är från Ukraina.

Ukrainas regering säger

att de inte har med

sprängningarna att göra.

Ryssland tjänar mycket

pengar på att sälja gas

och olja till andra länder.

Pengarna är viktiga

för att Ryssland

ska kunna kriga i Ukraina.

8 SIDOR/TT