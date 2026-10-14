Världen
Det var förra året som tyska poliser tog fast den 50-åriga mannen. Foto: Uli Deck/AP/TT
Rättegång om sprängning
Nu börjar en rättegång
mot en 50-årig man i Tyskland.
Poliserna tror att mannen
har sprängt ledningar för gas.
Det hände i september år 2022.
Då exploderade de ryska
ledningarna Nord Stream.
Det är ledningar för gas
som går på botten
av havet Östersjön.
Poliserna i Tyskland
har hittat sju personer
som är misstänkta för
att ha sprängt ledningarna.
En av dem är
den 50-åriga mannen.
Han är från Ukraina.
Ukrainas regering säger
att de inte har med
sprängningarna att göra.
Ryssland tjänar mycket
pengar på att sälja gas
och olja till andra länder.
Pengarna är viktiga
för att Ryssland
ska kunna kriga i Ukraina.
8 SIDOR/TT
14 oktober 2026
Hårda straff till såna.usch
Hur kan man göra så???dessa brottslingar borde få kännbart straff, vi måste bekämpa med alla medel brottsligheten. Låt dom sitta i fängelse länge så dom lär sig vad som är rätt och fel.
usch
Det var väl bra att stoppa rysk gas?