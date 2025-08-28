Man gripen för sprängt rör

Poliserna har gripit

en man från Ukraina.

De grep honom i Italien.

Mannen är misstänkt för

att ha varit med

och sprängt rör för gas

i havet Östersjön.

Poliserna säger att han

ordnade sprängningen

tillsammans med flera

personer i en grupp.

Tyska tidningar skriver

att gruppen från Ukraina

kan ha fått hjälp

av Ukrainas militärer.

Sprängningen hände

på hösten år 2022.

Då började gasen metan

läcka ut från rören.

Rören heter Nord Stream 1

och Nord Stream 2.

De går från Ryssland

till Tyskland.

Rören går nära Sverige.

Flera länder använde gasen

till kraftverk som gör el.

Rören blev förstörda

i sprängningen.

Det går inte att få gas från dem.

I somras bestämde

Europeiska unionen, EU,

att de ska sluta köpa gas

från Ryssland.

Det är ett straff mot Ryssland

för kriget i Ukraina.

Men det kommer fortfarande

mycket gas från Ryssland

till länder i EU.

Gasen kommer på andra sätt

än genom rören.

Det skriver Dagens Nyheter.

8 SIDOR/TT