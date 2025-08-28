Världen
Gasen läcker ut från rören och kommer upp till havets yta. Bilden är från år 2022. Foto: Försvaret Danmark
Man gripen för sprängt rör
Poliserna har gripit
en man från Ukraina.
De grep honom i Italien.
Mannen är misstänkt för
att ha varit med
och sprängt rör för gas
i havet Östersjön.
Poliserna säger att han
ordnade sprängningen
tillsammans med flera
personer i en grupp.
Tyska tidningar skriver
att gruppen från Ukraina
kan ha fått hjälp
av Ukrainas militärer.
Sprängningen hände
på hösten år 2022.
Då började gasen metan
läcka ut från rören.
Rören heter Nord Stream 1
och Nord Stream 2.
De går från Ryssland
till Tyskland.
Rören går nära Sverige.
Flera länder använde gasen
till kraftverk som gör el.
Rören blev förstörda
i sprängningen.
Det går inte att få gas från dem.
I somras bestämde
Europeiska unionen, EU,
att de ska sluta köpa gas
från Ryssland.
Det är ett straff mot Ryssland
för kriget i Ukraina.
Men det kommer fortfarande
mycket gas från Ryssland
till länder i EU.
Gasen kommer på andra sätt
än genom rören.
Det skriver Dagens Nyheter.
8 SIDOR/TT
28 augusti 2025