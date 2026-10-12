Världen
Ett hus som blivit förstört i skalven. Foto: Aris Mariota/AP/TT
Stora jordskalv i Panama
Flera stora jordskalv
fick marken att skaka
i landet Panama
i Centralamerika.
Skalven hände i fredags.
Ingen ska ha dött av skalven.
Men många hus
och vägar har rasat.
Minst 27 personer
är skadade.
– Jag blev rädd
eftersom det skakade
mycket och länge.
Det säger Salomon Andion
till nyhetsbyrån AFP.
Han bor i huvudstaden Panama City.
Han blev räddad
från ett högt hus.
Skalven är en stor katastrof
för landet.
Det säger José Raúl Mulino
som är landets ledare.
8 SIDOR/TT
12 oktober 2026