Världen

Ett trasigt hus. En massa bråte ligger på marken och på en bil.

Ett hus som blivit förstört i skalven. Foto: Aris Mariota/AP/TT

Stora jordskalv i Panama

Flera stora jordskalv
fick marken att skaka
i landet Panama
i Centralamerika.
Skalven hände i fredags.

Ingen ska ha dött av skalven.
Men många hus
och vägar har rasat.
Minst 27 personer
är skadade.

– Jag blev rädd
eftersom det skakade
mycket och länge.

Det säger Salomon Andion
till nyhetsbyrån AFP.
Han bor i huvudstaden Panama City.

Han blev räddad
från ett högt hus.

Skalven är en stor katastrof
för landet.
Det säger José Raúl Mulino
som är landets ledare.

8 SIDOR/TT

12 oktober 2026

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