Stora jordskalv i Panama

Flera stora jordskalv

fick marken att skaka

i landet Panama

i Centralamerika.

Skalven hände i fredags.

Ingen ska ha dött av skalven.

Men många hus

och vägar har rasat.

Minst 27 personer

är skadade.

– Jag blev rädd

eftersom det skakade

mycket och länge.

Det säger Salomon Andion

till nyhetsbyrån AFP.

Han bor i huvudstaden Panama City.

Han blev räddad

från ett högt hus.

Skalven är en stor katastrof

för landet.

Det säger José Raúl Mulino

som är landets ledare.

8 SIDOR/TT