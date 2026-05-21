En lång bro över vattnet. Himlen är rosa. Havet är blått.

Öresundsbron mellan Danmark och Sverige. Foto: Johan Nilsson/TT

Jorden skakade i Danmark

I onsdags var det
ett jordskalv i Danmark.
Marken skakade i 20 sekunder.

Det hände nära
huvudstaden Köpenhamn.
Men skakningarna kändes
ända till Malmö i Sverige
och till Norge.

– Det var ett ganska stort skalv
för att vara i Danmark.

Det säger experten Björn Lund
som jobbar på Uppsala universitet.

Skalvet ska ha varit
3,9 på skalan richter
som mäter jordskalv.

Ingen ska ha blivit skadad.

8 SIDOR/TT

Jordskalv

  • Ett jordskalv är när
    marken plötsligt börjar skaka.
  • Jordens yta är som ett pussel
    av flera stora lösa plattor.
    De rör lite på sig hela tiden.
    Ibland rör de mer på sig.
    Då kan marken börja skaka.
  • Experter brukar mäta
    hur kraftigt ett jordskalv är.
    Jordskalvet får en siffra
    på richterskalan.
  • Det danska jordskalvet
    fick 3,9 på richterskalan.
  • Ibland kallas jordskalv
    för jordbävning.
    Det brukar vara
    kraftigare skakningar.
  • De värsta jordbävningarna
    som forskare har mätt i världen
    har varit på ungefär
    9 på richterskalan.
    Då kan stora områden bli förstörda.

21 maj 2026

  1. Maja skriver:
    21 maj, 2026 kl. 10:23

    Vi vet alla att jordbävningar inte inträffar i Sverige. Men tyvärr verkar det som att förändringar sker. Och jag har en känsla av att förändringar kommer att ske i Sverige, och jordbävningar kommer att inträffa. Kanske till och med översvämningar.

    Mvh Maja

  2. anna skriver:
    21 maj, 2026 kl. 11:06

    Maja det registreras i genomsnitt 900 till 1400 jordskalv i Sverige om året.men de allra flesta är så svaga så det inte känns av människor. mvh Anna 😍😘🤗

  3. anna skriver:
    21 maj, 2026 kl. 11:09

    eftersom sverige ligger långt ifrån tektoniska plattgränser är skalven generellt små.

  4. Regler skriver:
    21 maj, 2026 kl. 11:21

    8 Sidor tar bort alla kommentarer
    som bryter mot våra regler.

    Skriv bara om sådant
    som har med nyheten att göra.

    Skriv ditt namn eller
    kalla dig för något annat.

    Du får inte låtsas vara
    en annan person som finns på riktigt.

    Skriv inte elaka saker om andra.
    Det gäller personer,
    grupper och religioner.

    Skriv på svenska.

  5. Sigma 67 skriver:
    21 maj, 2026 kl. 11:41

    Tjenaritz människor, jag bor rätt nära malmö och jag kände ingenting😊

  6. MILENA LUISA skriver:
    21 maj, 2026 kl. 11:58

    HM! Är det första gång??? ( I Tjeckien sker jordbävning ibland i staden Cheb)!😮

  7. Nanne är min idol skriver:
    21 maj, 2026 kl. 12:34

    Jag bor en kvart bort från Eslöv, och jag kände att det skaka/vibrerade och det lät också.

  8. Oskar skriver:
    21 maj, 2026 kl. 13:55

    Oj vad läskigt, kommer det börja bli jordbävningar här i Norden.

  9. Maja skriver:
    21 maj, 2026 kl. 15:19

    Tack Anna för din information 🌷 Jag förstår det du skriver. Samtidigt tänker jag att naturen förändras med tiden, och vi människor kan inte veta exakt vad som kommer att hända om 30, 50 eller 100 år. Det är bara en tanke jag har.

    Med vänliga hälsningar /Maja

  10. Monika skriver:
    21 maj, 2026 kl. 16:09

    Vi hade jordskalv 1904 i Oslofjorden som kändes långt ner i Sverige o Tyskland bl a. Min farfar var konfirmand o stod på kyrkbacken Mariannelund i Småland o kände jordbävning. Även på den tiden märktes det av

