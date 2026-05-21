Öresundsbron mellan Danmark och Sverige. Foto: Johan Nilsson/TT
Jorden skakade i Danmark
I onsdags var det
ett jordskalv i Danmark.
Marken skakade i 20 sekunder.
Det hände nära
huvudstaden Köpenhamn.
Men skakningarna kändes
ända till Malmö i Sverige
och till Norge.
– Det var ett ganska stort skalv
för att vara i Danmark.
Det säger experten Björn Lund
som jobbar på Uppsala universitet.
Skalvet ska ha varit
3,9 på skalan richter
som mäter jordskalv.
Ingen ska ha blivit skadad.
8 SIDOR/TT
Jordskalv
- Ett jordskalv är när
marken plötsligt börjar skaka.
- Jordens yta är som ett pussel
av flera stora lösa plattor.
De rör lite på sig hela tiden.
Ibland rör de mer på sig.
Då kan marken börja skaka.
- Experter brukar mäta
hur kraftigt ett jordskalv är.
Jordskalvet får en siffra
på richterskalan.
- Det danska jordskalvet
fick 3,9 på richterskalan.
- Ibland kallas jordskalv
för jordbävning.
Det brukar vara
kraftigare skakningar.
- De värsta jordbävningarna
som forskare har mätt i världen
har varit på ungefär
9 på richterskalan.
Då kan stora områden bli förstörda.
21 maj 2026
Vi vet alla att jordbävningar inte inträffar i Sverige. Men tyvärr verkar det som att förändringar sker. Och jag har en känsla av att förändringar kommer att ske i Sverige, och jordbävningar kommer att inträffa. Kanske till och med översvämningar.
Mvh Maja
Maja det registreras i genomsnitt 900 till 1400 jordskalv i Sverige om året.men de allra flesta är så svaga så det inte känns av människor. mvh Anna 😍😘🤗
eftersom sverige ligger långt ifrån tektoniska plattgränser är skalven generellt små.
Tjenaritz människor, jag bor rätt nära malmö och jag kände ingenting😊
HM! Är det första gång??? ( I Tjeckien sker jordbävning ibland i staden Cheb)!😮
Jag bor en kvart bort från Eslöv, och jag kände att det skaka/vibrerade och det lät också.
Oj vad läskigt, kommer det börja bli jordbävningar här i Norden.
Tack Anna för din information 🌷 Jag förstår det du skriver. Samtidigt tänker jag att naturen förändras med tiden, och vi människor kan inte veta exakt vad som kommer att hända om 30, 50 eller 100 år. Det är bara en tanke jag har.
Med vänliga hälsningar /Maja
Vi hade jordskalv 1904 i Oslofjorden som kändes långt ner i Sverige o Tyskland bl a. Min farfar var konfirmand o stod på kyrkbacken Mariannelund i Småland o kände jordbävning. Även på den tiden märktes det av