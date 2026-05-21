Jorden skakade i Danmark

I onsdags var det

ett jordskalv i Danmark.

Marken skakade i 20 sekunder.

Det hände nära

huvudstaden Köpenhamn.

Men skakningarna kändes

ända till Malmö i Sverige

och till Norge.

– Det var ett ganska stort skalv

för att vara i Danmark.

Det säger experten Björn Lund

som jobbar på Uppsala universitet.

Skalvet ska ha varit

3,9 på skalan richter

som mäter jordskalv.

Ingen ska ha blivit skadad.

8 SIDOR/TT