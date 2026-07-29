Världen

Ett stort hus av betong som har rasat ihop och ser förstört ut.

Ett stort hus med affärer rasade under skalvet i Japan. Foto: Naoki Hiraoka/Kyodo News/AP/TT

Flera döda i jordskalv i Japan

I tisdags var det
ett stort jordskalv i Japan.
Marken skakade.

Flera hus rasade
och vägar blev förstörda.
Hus började brinna.

Minst 13 människor har dött.
Många fler är skadade.

Det skriver landets
statsminister Sanae Takaichi
på internet.

Bland annat rasade
ett stort hus med affärer.
Flera personer ska vara
fast under huset.
Räddningsarbetare jobbar
med att få ut dem.

Det är vanligt med
jordskalv i Japan.
Skalvet i tisdags
hände på ön Kyushu.

8 SIDOR/TT

29 juli 2026

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2 kommentarer
  1. . skriver:
    29 juli, 2026 kl. 12:01

    men usch så hemskt starckars människor. 😪😪😭😢

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  2. Maja skriver:
    29 juli, 2026 kl. 17:15

    Vet ni hur många personer som skadades?

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