Flera döda i jordskalv i Japan

I tisdags var det

ett stort jordskalv i Japan.

Marken skakade.

Flera hus rasade

och vägar blev förstörda.

Hus började brinna.

Minst 13 människor har dött.

Många fler är skadade.

Det skriver landets

statsminister Sanae Takaichi

på internet.

Bland annat rasade

ett stort hus med affärer.

Flera personer ska vara

fast under huset.

Räddningsarbetare jobbar

med att få ut dem.

Det är vanligt med

jordskalv i Japan.

Skalvet i tisdags

hände på ön Kyushu.

8 SIDOR/TT