Vucic förlorade valet

I söndags var det val

i landet Serbien.

Aleksandr Vucic

och hans parti SNS förlorade.

Det har Vucic själv sagt.

Partiet har haft makten i landet i 14 år.

– Seger!

Så jublar människor

som röstat på motståndarna

i partiet Studentlistan.

De har lovat att Serbien

ska få mer demokrati.

– Det känns helt otroligt.

Det känns som om jag

äntligen lever i ett fritt land.

Det säger studenten Mila Martic.

Hon firade resultatet.

Över 65 procent av alla

som fick rösta röstade i valet.

Det är fler än på många år.

Den tidigare ledaren Vucic

säger att han förlorade

för att tidningarna

har skrivit dåliga saker

om honom och hans parti.

Han skyller också på USA

och på andra länder i Europa.

Studentlistan säger att de

har en grupp som de vill

ska bilda en ny regering.

De har inte varit politiker tidigare.

8 SIDOR/TT