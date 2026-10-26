Världen

  • Serbia Election

    Alexandr Vucic säger att han och hans parti förlorat valet. Foto: Darko Vojinovic/AP/TT

  • Serbia Election

    Människor köar för att rösta. Foto: Armin Durgut/AP/TT

Vucic förlorade valet

I söndags var det val
i landet Serbien.

Aleksandr Vucic
och hans parti SNS förlorade.
Det har Vucic själv sagt.
Partiet har haft makten i landet i 14 år.

– Seger!

Så jublar människor
som röstat på motståndarna
i partiet Studentlistan.
De har lovat att Serbien
ska få mer demokrati.

– Det känns helt otroligt.
Det känns som om jag
äntligen lever i ett fritt land.

Det säger studenten Mila Martic.
Hon firade resultatet.

Över 65 procent av alla
som fick rösta röstade i valet.
Det är fler än på många år.

Den tidigare ledaren Vucic
säger att han förlorade
för att tidningarna
har skrivit dåliga saker
om honom och hans parti.
Han skyller också på USA
och på andra länder i Europa.

Studentlistan säger att de
har en grupp som de vill
ska bilda en ny regering.
De har inte varit politiker tidigare.

8 SIDOR/TT

26 oktober 2026

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