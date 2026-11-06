Hot mot flygplan i Europa

Flera flygplan har blivit

hotade i Europa.

Någon har sagt att det

finns bomber på planen.

Flygplanen har tvingats

flyga andra vägar.

Militärer har hjälpt

dem att landa.

Det har blivit

förseningar i trafiken.

Hoten har kommit flera

gånger under veckan.

Ungefär 20 flygplan

har fått hoten.

Flygplanen har behövt

landa i flera olika länder,

till exempel

Bulgarien

Frankrike

Österrike.

Experter har inte

hittat bomber på

något av planen.

Det är inte känt vem

som hotar.

8 SIDOR/TT