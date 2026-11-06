Hot mot flygplan i Europa
Flera flygplan har blivit
hotade i Europa.
Någon har sagt att det
finns bomber på planen.
Flygplanen har tvingats
flyga andra vägar.
Militärer har hjälpt
dem att landa.
Det har blivit
förseningar i trafiken.
Hoten har kommit flera
gånger under veckan.
Ungefär 20 flygplan
har fått hoten.
Flygplanen har behövt
landa i flera olika länder,
till exempel
- Bulgarien
- Frankrike
- Österrike.
Experter har inte
hittat bomber på
något av planen.
Det är inte känt vem
som hotar.
8 SIDOR/TT
oj vad hämskt!
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