Världen
Ett flygplan står stilla marken. Bakom planet syns ett torn.
Ett plan från Irland har landat på en bas för militärer i Frankrike. Någon sa att det fanns bomber på planet. Men det var falskt. Foto: Thomas Padilla/AP/TT

Hot mot flygplan i Europa

Flera flygplan har blivit
hotade i Europa.
Någon har sagt att det
finns bomber på planen.

Flygplanen har tvingats
flyga andra vägar.
Militärer har hjälpt
dem att landa.
Det har blivit
förseningar i trafiken.

Hoten har kommit flera
gånger under veckan.
Ungefär 20 flygplan
har fått hoten.

Flygplanen har behövt
landa i flera olika länder,
till exempel

  • Bulgarien
  • Frankrike
  • Österrike.

Experter har inte
hittat bomber på
något av planen.

Det är inte känt vem
som hotar.

8 SIDOR/TT

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2 kommentarer

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